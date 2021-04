EBL: Drugie zwycięstwo wrocławian

Elijah Stewart rzucił aż 35 punktów, a WKS Śląsk Wrocław pokonał Trefl Sopot 91:72 w ćwierćfinale play-off Energa Basket Ligi. W serii do trzech zwycięstw prowadzi już 2-0.

Spotkanie na początku było bardzo zacięte, ale to Trefl chciał narzucić swój rytm. Bardzo dobrze prezentował się Dominik Olejniczak, a po rzutach wolnych Michała Kolendy było 11:5. Ben McCauley oraz Elijah Stewart starali się na to odpowiadać, ale atak WKS Śląska nie funkcjonował najlepiej. W końcówce tej części meczu kluczowym graczem był jednak Strahinja Jovanović - ostatecznie właśnie dzięki jego akcji po 10 minutach był remis - po 20. Seria 9:0 wrocławian na początku drugiej kwarty i świetna gra Elijaha Stewarta pozwalały tej ekipie na objęcie prowadzenia. Zespół trenera Marcina Stefańskiego szybko wprowadził odpowiednie korekty do swojej gry i głównie dzięki Dominikowi Olejniczakowi ponownie zmieniał sytuację. Kolejny zryw i trójka Elijaha Stewarta oznaczały, że po pierwszej połowie wygrywali gospodarze - 37:35.



ZOBACZ TAKŻE: Losowanie grup EuroBasket 2022 odbędzie się 29 kwietnia

Dzięki kolejnemu trafieniu Bena McCauleya drużyna trenera Olivera Vidina miała nawet siedem punktów przewagi na początku trzeciej kwarty. Trefl, głównie dzięki Nuni Omotowi, bardzo szybko zmniejszał straty. Sopocianie nie mogli jednak zatrzymać Stewarta - to właśnie po jego akcjach wrocławianie znowu uciekali. Ostatecznie po rzutach wolnych Kyle’a Gibsona po 30 minutach było 66:53. W kolejnej części meczu WKS Śląsk kontrolował wydarzenia na parkiecie. Nadal nie do zatrzymania był Stewart, a sporo dokładał również Aleksander Dziewa. Pojedyncze zagrania Martynasa Paliukenasa czy Nuni Omota niewiele już zmieniały. W końcówce na parkiecie pojawili się rezerwowi, a zespół z Wrocławia wygrał aż 91:72.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie emocje! Dogrywka dla Legii w Energa Basket Lidze

Najlepszym graczem gospodarzy był Elijah Stewart z 35 punktami, 8 zbiórkami i 2 asystami. Nuni Omot rzucił 23 punkty dla gości.

Śląsk Wrocław – Trefl Sopot 91:72 (20:20, 17:15, 29:18, 25:19)

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2-0 dla Śląska. Trzeci mecz zostanie rozegrany na boisku Trefla 5 kwietnia (godz. 17:30). Transmisja w Polsacie Sport.

Punkty:

Śląsk Wrocław: Elijah Stewart 35, Strahinja Jovanovic 13, Ben Mccauley 9, Kyle Gibson 8, Aleksander Dziewa 8, Mateusz Szlachetka 6, Michał Gabiński 5, Ivan Ramljak 3, Szymon Tomczak 2, Jan Wójcik 2, Tomasz Żeleziak 0, Kacper Gordon 0;

Trefl Sopot: Nuni Omot 23, Dominik Olejniczak 12, Nikola Radicevic 10, Martynas Paliukenas 9, Paweł Leończyk 6, Michał Kolenda 6, Darious Moten 2, Łukasz Kolenda 2, Karol Gruszecki 2.

PI, plk.pl