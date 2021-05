Tymoteusz Puchacz zagra w Bundeslidze

O zainteresowaniu zagranicznych klubów usługami Puchacza mówiło się już w zimowym okienku transferowym. Lewonożny zawodnik został jednak do końca sezonu w Poznaniu, a do Berlina udał się we wtorek by przejść testy medyczne. Po przejściu badań podpisał czteroletni kontrakt z berlińczykami - informuje Sky Sports.

Klub ze stolicy Niemiec ma zapłacić Lechowi Poznań 3 miliony euro plus dodatkowe, ewentualne bonusy za lewego obrońcę, który może występować również w linii pomocy. Tym samym Puchacz stanie się najdroższym transferem w historii Unionu. Wcześniej klub ze stolicy Niemiec zapłacił w 2019 roku 2 miliony euro za Anthony'ego Ujaha z Mainz.

Ostatnie dni są niezwykle szczęśliwe dla urodzonego w 1999 roku zawodnika. 17 maja znalazł się bowiem w 27-osobowej kadrze Polski powołanej przez Paulo Sousę na Euro 2020.

Urodzony w Sulechowie Puchacz w 2013 roku trafił do szkółki "Kolejorza" z Falubazu Zielona Góra. Na poziomie seniorskim lewonożny zawodnik ogrywał się w pierwszoligowych drużynach Zagłębia Sosnowiec oraz GKS-u Katowice. Od sezonu 2019/2020 regularnie występował w pierwszej drużynie Lecha, z którą awansował do europejskich pucharów. Przygoda poznaniaków zakończyła się na fazie grupowej Ligi Europy, gdzie Puchacz spisał się z dobrej strony, szczególnie w pierwszych kolejkach rozgrywek. Druga część sezonu była jednak dla Lecha nieudana i zespół z Poznania zakończył rywalizację w Ekstraklasie na jedenastym miejscu.

Lech podziękował Puchaczowi za osiem lat spędzonych w stolicy Wielkopolski. - Po ośmiu latach Tymoteusz Puchacz opuszcza Kolejorza. Nasz wychowanek właśnie został zawodnikiem Unionu Berlin. "Puszka", dziękujemy za grę w Niebiesko-Białych barwach! Będziemy Ci mocno kibicować - czytamy na twitterowym profilu Lecha.

Po ośmiu latach Tymoteusz Puchacz opuszcza Kolejorza. Nasz wychowanek właśnie został zawodnikiem @fcunion.



Po ośmiu latach Tymoteusz Puchacz opuszcza Kolejorza. Nasz wychowanek właśnie został zawodnikiem @fcunion.

Puszka, dziękujemy za grę w 🔵⚪️ barwach! Będziemy Ci mocno kibicować ✊🏼, a tutaj zawsze jest Twój dom 🏠

Union w tym sezonie Bundesligi zajmuje siódme miejsce. W ostatniej kolejce rozgrywek zagra u siebie z RB Lipsk.

psl, Polsat Sport