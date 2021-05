Robert Lewandowski i skandale? "Idealny nie jestem"

Robert Lewandowski od kilku lat jest jednym z najlepszych napastników w Europie, a mimo to próżno szukać na jego temat sensacyjnych informacji i skandali, do jakich przyzwyczaiło nas wielu zawodników ze szczytu światowego futbolu. Jaki jest jego sekret? O to pytał między innymi Bodgan Rymanowski, który gościł "Lewego" w programie "Gość Wydarzeń".

Robert Lewandowski był gościem Bodgana Rymanowskiego w programie "Gość Wydarzeń". Polski napastnik zdradził między innymi dlaczego próżno oczekiwać na skandale z jego udziałem.



- Idealny nie jestem i też popełniam błędy. Jestem sobą i nikogo nie udaję. Czasami powiem za dużo albo powiem co myślę, ale nie będę ukrywał, że nie lubię oszukiwać samego siebie. Czasem to wada, czasem pozytyw - powiedział Robert Lewandowski.



ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski odniósł się do szokujących słów Hamanna. "Rekordy są przecież po to, żeby próbować je pobić"



Wielu piłkarzy po osiągnięciu pewnego poziomu osiada na laurach i nie ma ambicji, aby sięgnąć po kolejne sukcesy. W przypadku Lewandowskiego jest zupełnie inaczej.



- Jeśli chodzi o uderzenie "wody sodowej" do głowy, to moja cała kariera szła do przodu krok po kroku. Zawsze marzyłem o największych rzeczach, których nikt wcześniej nawet nie dokonał. To bardzo mi pomagało w tym, że niezależnie od tego co osiągnąłem, zawsze szedłem do przodu. Nie zachłysnąłem się momentem, w którym byłem, tylko szedłem dalej - podsumował najlepszy strzelec Bundesligi w tym sezonie.



Kariera Lewandowskiego jest przykładem, że pokora i wiara we własne marzenia są ważną częścią drogi do sukcesu. Sam zawodnik przyznał to w rozmowie z Rymanowskim.



- Moja kariera trwa od 15-20 lat. Od jedenastu jestem za granicą i zdaję sobie sprawę, że dopóki gram w piłkę nożną i kocham ten sport, zdaję sobie sprawę, że bez wyrzeczeń ciężko byłoby osiągnąć sukces. Wszystkie marzenia nie tylko własne z dzieciństwa, ale także wielu znajomych i innych Polaków, którym nie udało się spełnić, mi się udało. Jestem z tego dumny i szczęśliwy. Doceniam to, bo myślę, że gdybym nie doceniał tego co mam, to może byłoby nieco ciężej - zakończył Lewandowski.

Rozmowa z Robertem Lewandowskim w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Zobacz także Robert Lewandowski i skandale? "Idealny nie jestem"

PI, Polsat Sport