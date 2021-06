Spotkanie bardzo dobrze rozpoczęły siatkarki z USA prowadząc 4:0. Turczynki szybko zniwelowały przewagę rywalek i doprowadziły do stanu 6:6. Obie ekipy równo walczyły o zwycięstwo w pierwszej partii, ale to Amerykanki odskoczyły na bezpieczną przewagę trzech punktów utrzymując ją praktycznie do samego końca. Turcji udało się jeszcze wywalczyć punkty przy 23:21, ale kolejne dwa punkty należały do USA.

W drugim secie sporą przewagę miały Turczynki. W pewnym momencie rywalki USA prowadziły już 16:9, ale znów do gry, głównie dzięki Michelle Bartsch-Hackley i Jordan Larson, powróciły Amerykanki. Przewaga Turcji stopniała kompletnie przy stanie 22:22, a seria USA zatrzymała się dopiero na 24:22. Punkt zdobyły jeszcze Turczynki, ale ostatnie słowo należało do Amerykanek.

