Polscy siatkarze w sobotę wygrali w Krakowie z broniącymi tytułu Serbami 3:2 w swoim drugim meczu w grupie A mistrzostw Europy. Pojedynek Biało-Czerwonych, którzy w poprzedniej edycji ME zdobyli brązowy medal, z Serbami odbył się na wczesnym etapie turnieju, ale prawdopodobnie jego wynik będzie miał kluczowe znaczenie w kontekście awansu z pierwszego miejsca w grupie do fazy pucharowej.

Podopieczni trenera Vitala Heynena w czwartek na otwarcie turnieju pokonali Portugalczyków 3:1. Natomiast ekipa z Bałkanów rozegrała już trzy spotkania - wcześniej okazała się lepsza od Belgów 3:1 i Ukraińców 3:0. W związku z tym jak na razie na czele w tabeli pozostają obrońcy tytułu, którzy mają siedem punktów. Polacy, z dwoma mniej, plasują się tuż za nimi.

W drugim sobotnim meczu w gr. A nie było niespodzianki. Belgowie pokonali Greków bez straty seta, z którymi Biało-Czerwoni zmierzą się w niedzielę. Nasi siatkarze traktują czempionat Starego Kontynentu jako okazję do rehabilitacji po nieudanym występie w igrzyskach olimpijskich w Tokio, z których odpadli w ćwierćfinale, wyeliminowani przez Francuzów.

Rozpoczęty w środę turniej gości w czterech krajach - Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii. Mecze o medale odbędą się w Katowicach. Tegoroczna edycja ME jest drugą po powiększeniu liczby uczestników z 16 do 24. Z uwagi na to zmieniła się formuła imprezy. Do 1/8 finału (11-12 września) trafią po cztery najlepsze zespołu z każdej z grup.

Transmisja meczu Polska - Grecja w Polsacie Sport i Polsacie Box Go od godziny 20:20. Na przedmeczowe studio zapraszamy od godz. 19:30.

A.J., Polsat Sport