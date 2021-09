– Mógł to być nawet nasz "last dance", więc koniecznie chciałem wziąć w tym udział – powiedział po meczu o trzecie miejsce ME 2021 Piotr Nowakowski. Polscy siatkarze wywalczyli brązowy medal mistrzostw Europy po wygranej 3:0 w katowickim Spodku z Serbią.

– Ktoś mi właśnie uzmysłowił, że to chyba dwunasty medal. Każdy miał swoją historię. Niestety, do kolekcji brakuje wiadomo czego... To jest kawał fajnej przygody z chłopakami, którzy zmieniali się na przestrzeni lat i z którymi miałem przyjemność grać od 2008 roku. Po tym sezonie pozostał niedosyt, mieliśmy dużo wyższe zapędy. Ten turniej również nie do końca nam wyszedł. Liczyłem na to, że ten kolektyw, który tu mamy zasługuje na mistrzostwo Europy... – powiedział Piotr Nowakowski.

Doświadczony środkowy reprezentacji Polski nie chciał składać deklaracji dotyczących swojej przyszłości w reprezentacji.

– Ja nic nie zapowiadam, ale wiadomo, że wszystko się może zdarzyć. Na ten moment chciałbym odpocząć, położyć się w jacuzzi, chwilę poświętować i nie myśleć o przyszłości – zaznaczył.

Siatkarz wystąpił w meczu o trzecie miejsce, choć borykał się wcześniej z urazem.

– Myślę, że żałowałbym tego, gdybym odpuścił sobie to spotkanie... Postanowiłem trochę zaryzykować i okazało się, że nie jest aż tak źle. Cieszę się. Mógł to być nawet nasz "last dance", więc koniecznie chciałem wziąć w tym udział – dodał Nowakowski.

Rozmowa Marcina Lepy z Piotrem Nowakowskim:

RM, Polsat Sport