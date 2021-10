El. MŚ 2022: Sądny wtorek? Plan transmisji

Już coraz mniej meczów pozostało do zakończenia eliminacji mistrzostw świata 2022. Każde kolejne spotkanie jest na wagę uzyskania przepustki na mundial lub baraży. We wtorek 12 października reprezentacja Polski zmierzy się w arcyważnym starciu z Albanią. Nie brakuje też innych ciekawie zapowiadających się konfrontacji.

Z punktu widzenia polskich kibiców najważniejszy mecz to rywalizacja Biało-Czerwonych z Albanią. Po planowanym wysokim triumfie z San Marino 5:0, podopieczni Paulo Sousy zmierzą się z rywalem, który kilka dni temu potrafił pokonać Węgrów na ich terenie 1:0. Albańczycy są w tabeli grupy I na drugim miejscu z punktem przewagi nad Polską. To świadczy o skali trudności jaka czeka naszych piłkarzy we wtorkowy wieczór.

Tego samego dnia w naszej grupie dojdzie jeszcze do meczu Anglików z Węgrami. "Synowie Albionu" pewnie zmierzają po pierwsze miejsce w tabeli i z "Madziarami" będą chcieli uczynić milowy krok w stronę awansu. Z kolei dla Węgier to mecz ostatniej szansy, ponieważ do Polaków tracą cztery, a do Albanii pięć punktów.

Jako pierwsi na boisko wybiegną w Kazachstanie, gdzie miejscowi zmierzą się z Finlandią. Będzie to starcie dwóch ostatni drużyn w tabeli grupy D. Większe szanse na nawiązanie walki z czołówką mają Finowie, którzy w przypadku zwycięstwa zrównają się z drugą Ukrainą, która tego dnia zagra z Bośnią i Hercegowiną, ale w dorobku ma jedno spotkanie rozegrane więcej. Kazachowie powalczą o sprawienie niespodzianki i pierwszy triumf w tych eliminacjach.

Wieczorem bardzo ciekawie zapowiadają się mecze Danii z Austrią oraz Szwecji z Grecją. Portugalia nie powinna mieć większych problemów z pokonaniem u siebie Luksemburga. Dla kogo wtorkowy dzień okaże się sądny w kontekście awansu lub jego braku na mundial?

Plan transmisji wtorkowych meczów el. MŚ 2022:

Kazachstan - Finlandia godz. 15:50 (Polsat Sport)

Albania - Polska godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 1)

Anglia - Węgry godz. 20:35 (Polsat Sport)

Dania - Austria godz. 20:35 (Polsat Sport News)

Portugalia - Luksemburg godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 2)

Szwecja - Grecja godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 3)

Ukraina - Bośnia i Hercegowina godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 4)

