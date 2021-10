Mariusz Pudzianowski vs Erko Jun II? Obaj zawodnicy są chętni na rewanżowe starcie. Bośniak wyzwał do pojedynku "Pudziana", który zaakceptował propozycję, pytając - kiedy i gdzie?

Przypomnijmy - Pudzianowski na ostatniej gali KSW 64 błyskawicznie uporał się z Bombardierem, nokautując mistrza senegalskich zapasów w kilkanaście sekund. Kibice natychmiast zaczęli zastanawiać się, z kim Polak mógłby zmierzyć się w swoim kolejnym występie. Propozycję rewanżu za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył mu Jun. Na odpowiedź zawodnika z Białej Rawskiej nie trzeba było długo czekać.



"Zróbmy to znowu! To jest to, co ludzie chcą zobaczyć" - napisał na swoim Facebooku Jun, któremu w komentarzu odpowiedział Pudzianowski.



"Okej, jestem gotowy. Powiedz mi tylko, kiedy i gdzie" - dodał legendarny strongman.





Do pierwszej walki Pudzianowski vs Jun doszło na gali KSW 51 w Zagrzebiu. Polak wygrał wówczas przez TKO w drugiej rundzie.

Po tym pojedynku Jun, którego media społecznościowe śledzą miliony użytkowników, wyszedł do klatki na gali EMC 5 w Niemczech, gdzie niespodziewanie bardzo szybko przegrał z Damianem Olszewskim.

BS, Polsat Sport