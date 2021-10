PlusLiga: Wyjazdowe zwycięstwo Cerrad Enea Czarnych Radom

Pierwszy set długo toczył się przy przewadze drużyny z Radomia. Przy stanie 16:21 wydawało się, że goście pewnie wygrają tę partię, ale siatkarze Ślepska ruszyli do odrabiania strat. Złapali punktowy kontakt po serii udanych akcji przy zagrywkach Mateusza Laskowskiego (20:21), a później wyrównali (23:23). Radomianie pierwsi mieli piłkę setową, ale rywale zdołali doprowadzić do gry na przewagi. Skuteczny atak Rafała Faryny i autowy Bartłomieja Bołądzia rozstrzygnęły tę część meczu na korzyść Cerrad Enea Czarnych (26:28).



W drugiej odsłonie gra toczyła się przy przewadze gospodarzy, choć w pewnych fragmentach obie ekipy walczyły ze swymi słabościami. W końcówce suwalczanie prowadzili 22:19, przeciwnicy zdołali jednak odrobić straty (22:22). Kluczowe akcje padły jednak łupem siatkarzy Ślepska. Błąd radomian w ataku, as serwisowy Andreasa Takvama (24:22) oraz kolejny błąd gości w ataku dały im decydujące punkty (25:23).



Trzecia partia podobnie jak poprzednie przyniosła lepsze i słabsze fragmenty w wykonaniu obu ekip. Siatkarze znów nie ustrzegli się prostych błędów, a wynik bardzo długo oscylował wokół remisu. Suwalczanie pierwsi mieli piłkę setową, po ataku Adriana Buchowskiego (24:23), ale goście doprowadzili do gry na przewagi. Znów wygrali tę wojnę nerwów, pieczętując triumf punktowym blokiem (27:29).



Siatkarze z Suwałk udanie rozpoczęli czwartą odsłonę (6:2, 12:8), w tym meczu nie była to jednak przewaga nie do roztrwonienia. W środkowej części seta był już remis – 14:14, gdy asem serwisowym popisał się Jose Ademar Santana. Wynik do samego końca był sprawą otwartą, ale decydujące piłki wygrali radomianie. Skuteczne ataki Daniela Gąsiora (22:24) oraz Michaela Parkinsona (23:25) dały im wygraną w tej partii, a co za tym idzie komplet punktów w wyjazdowym starciu.



Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (18), Andreas Takvam (16), Adrian Buchowski (14), Piotr Łukasik (12) – Ślepsk; Bartłomiej Lemański (13), Paweł Rusin (12) – Czarni. MVP: Bartłomiej Lemański (7/8 = 88% skuteczności w ataku + 3 punktowe bloki + 3 asy serwisowe).



MKS Ślepsk Malow Suwałki – Cerrad Enea Czarni Radom 1:3 (26:28, 25:23, 27:29, 23:25)



Ślepsk: Łukasz Makowski, Adrian Buchowski, Cezary Sapiński, Bartłomiej Bołądź, Paweł Halaba, Andreas Takvam – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Piotr Łukasik, Mateusz Laskowski, Jakub Ziobrowski, Przemysław Smoliński, Kevin Klinkenberg. Trener: Andrzej Kowal.



Czarni: Michał Kędzierski, Aleksander Berger, Bartłomiej Lemański, Rafał Faryna, Paweł Rusin, Sebastian Warda – Mateusz Masłowski (libero) oraz Daniel Gąsior, Jose Ademar Santana, Bartosz Firszt, Michael Parkinson, Wiktor Nowak. Trener: Jakub Bednaruk.

