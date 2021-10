Tauron Liga: Czwarte zwycięstwo siatkarek UNI Opole

– Nie wiem jak możemy zakładać inne cele niż utrzymanie. Cieszymy się ze zdobycia dziś trzech punktów – powiedział po sobotnim spotkaniu trener UNI Opole Nicola Vettori.

W pierwszym secie opolanki przegrywały 20:23, aby wygrać 25:23. – To był bardzo ważny moment spotkania – podkreślił Vettori. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki (MVP) meczu otrzymała Kinga Stronias.

– Dziś jestem zadowolony zarówno z wyniku, jak i z gry. Dobrze reagowaliśmy na wydarzenie boiskowe. Wyjątkiem jest drugi set. To nie pierwszy przypadek gdy ta odsłona nam nie wychodzi. Jednak dziś to nie jest ważne, tylko jak skończył się mecz. Cieszę się, że po słabszym spotkaniu w Kaliszu wróciliśmy na dobrą ścieżkę. Znów pokazywaliśmy, to co umiemy robić – dodał trener opolanek.

Następne spotkanie ligowe UNI rozegra 6 listopada. Na wyjeździe zagra z zespołem Developres Bella Dolina Rzeszów.

UNI Opole – BKS Bostik Bielsko-Biała 3:1 (25:23, 14:25, 25:17, 25:22)

UNI: Kinga Stronias, Marta Orzyłowska, Gabriela Makarowska, Regine Bidias, Vivian Pellegrino, Anna Bączyńska - Adriana Adamek (libero) - Weronika Wołodko, Marta Pamuła, Oliwia Sieradzka. Trener: Nicola Vettori.

BKS Bostik: Magdalena Janiuk, Ewelina Polak, Weronika Szlagowska, Dominika Pierzchała, Gabriela Orvosova, Aleksandra Kazała - Julia Mazur (libero) – Martyna Borowczak, Karina Chmielewska, Kinga Drabek (libero), Alina Bartkowska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Dwa pozostałe sobotnie mecze Tauron Ligi zamknęły się w trzech setach. Siatkarki Grot Budowlanych Łódź pokonały ekipę Energa MKS Kalisz 3:0. MVP: Martyna Łazowska. W starciu ostatniej drużyny w tabeli z liderem Joker Świecie uległ 0:3 Developresowi Bella Dolina Rzeszów, choć drugą odsłonę zwieńczyła rywalizacja na przewagi (24:26). MVP: Ann Kalandadze.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 6. kolejki Tauron Ligi:

2021-10-29: IŁ Capital Legionovia Legionowo – E.Leclerc Moya Radomka Radom 3:0 (25:22, 28:26, 25:17)

2021-10-30: Grot Budowlani Łódź – Energa MKS Kalisz 3:0 (25:22, 25:22, 25:21)

2021-10-30: Joker Świecie – Developres Bella Dolina Rzeszów 0:3 (19:25, 24:26, 18:25)

2021-10-30: UNI Opole – BKS Bostik Bielsko-Biała 3:1 (25:23, 14:25, 25:17, 25:22)

2021-10-31: Grupa Azoty Chemik Police – Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-01: #VolleyWrocław – ŁKS Commercecon Łódź (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Box Go).

RM, Polsat Sport, PAP