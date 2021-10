Siatkarska niedziela na sportowych antenach Polsatu! Plan transmisji

Siatkarska niedziela na sportowych antenach Polsatu rozpocznie się od hitowego starcia pomiędzy Asseco Resovią Rzeszów z obecnym mistrzem Polski, Jastrzębskim Węglem. Obie ekipy z czołówki tabeli mają na swoim koncie trzy zwycięstwa i jedną porażkę oraz apetyty na walkę o jak najwyższe cele w tym sezonie.

– Czujemy się silną drużyną i taką też jesteśmy. Na początku sezonu gramy z najlepszymi drużynami w lidze i myślę, że też procentuje. Takie mecze hartują drużynę – podkreśla Szymura.

Ciężko jednoznacznie określić, która z drużyn będzie faworytem tego spotkania. Naszpikowane gwiazdami światowej siatkówki polskie zespoły będą walczyć o kolejne zwycięstwo w sezonie 2021/2022.

- Myślę, że możemy być zadowoleni z naszych ostatnich meczów - trzy zwycięstwa i jedna porażka. Wydaje mi się, że gramy coraz lepiej, a każdy tydzień działa na nasza korzyść. Teraz gramy z Jastrzębskim Węglem i na pewno będzie to trudny mecz, ponieważ mistrz Polski jest trochę przebudowany. Mogę zagwarantować, że będzie to bardzo ciekawy mecz i super widowisko - powiedział w wypowiedzi klubowej Maciej Muzaj, atakujący Asseco Resovi Rzeszów.

O godzinie 17:30 rozpocznie się jedyne tego dnia starcie Tauron Ligi, w której Grupa Azoty Chemik Police zmierzy się z KS Pałacem Bydgoszcz. Policzanki, które będą gospodyniami tego spotkania, w ostatniej kolejce w końcu przełamały serię dwóch przegranych z rzędu i pokonały dość pewnie zespół z Legionowa. Inaczej sytuacja wygląda po stronie gości. Bydgoszczanki uległy w poprzedniej kolejce ŁKS Łódź, nie wywożąc z Łodzi ani jednego punktu.

Na deser niedzielnych zmagań mecz GKS Katowice - Indykpol AZS Olsztyn. Akademicy, którzy mają za sobą dwa zwycięstwa z rzędu, pną się cały czas w plusligowej tabeli. Natomiast podopieczni trenera Grzegorza Słabego ostatnich dwóch meczów nie mogą zaliczyć do udanych. Dwie porażki z rzędu jeszcze nie świadczą o niczym, ale dają sygnał, że przed gospodarzami jeszcze sporo pracy.

Sytuacja kadrowa i zdrowotna siatkarskiej GieKSy sprawia, że nadchodząca konfrontacja z Indykpolem AZS-em Olsztyn będzie jednym z najtrudniejszych meczów w całej historii naszych PlusLigowych występów. U trzech podstawowych siatkarzy zespołu GKS-u oraz u jednego członka sztabu szkoleniowego wyniki testu na koronawirusa okazały się pozytywne, co oznacza, że zabraknie ich podczas niedzielnego starcia z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Dodatkowo na izolację do dnia 1 listopada został skierowany jeszcze jeden siatkarz zespołu. Dodając do tego absencję Tomasa Rousseaux, skład GKS-u Katowice na kolejne ligowe spotkanie zmniejszył się o niemal połowę.

Plan transmisji niedzielnych meczów PlusLigi:

Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel (14:45, Polsat Sport)

GKS Katowice - Indykpol AZS Olsztyn (20:30, Polsat Sport)

Grupa Azoty Chemik Police - KS Pałac Bydgoszcz (17:30, Polsat Sport)

PS, Polsat Sport