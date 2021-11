To będzie mecz w którym zwycięstwo nad CSM CSU Oradea zapewni Legii Warszawa awans do najlepszej szesnastki drużyn obecnej edycji europejskich pucharów! CSM Oradea, czyli środowy rywal legionistów, przed rokiem dotarła do Final Four tych rozgrywek. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

- To był dla nas naprawdę bardzo trudny mecz, ale zakończony zwycięstwem. Chcemy dalej wygrywać i awansować do kolejnego etapu rozgrywek - oznajmił na konferencji po ostatnim pucharowym meczu trener Legii Warszawa, Wojciech Kamiński.

Szansa na awans dla Zielonych Kanonierów pojawi się już w środowym meczu, w którym ponownie zmierzą się z CSM CSU Oradea. W pierwszym meczu obu drużyn stoczonym w Rumunii legioniści pokonali rywali 76:66. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego pozostają niepokonani w grupie H FIBA Europe Cup i jeśli zatriumfują nad CSM CSU Oradeą, zagwarantują sobie awans do grona najlepszej szesnastki zespołów tych rozgrywek.

- To będzie bardzo istotny mecz, bo jeśli wygramy, awansujemy do TOP 16 FIBA Europe Cup. To oczywiście jest naszym celem, przygotowujemy się do tego. Jeśli zagramy twardo, to wygramy. Musimy zagrać dobrze w defensywie. Nie powiem, że nie musimy się martwić o grę w ataku, ale na pewno naszym głównym celem będzie skuteczna gra w obronie, zastawienie rywala, zbiórka. Jeśli te punkty spełnimy, powinno być dobrze - powiedział Strahinja Jovanović, rozgrywający Legii Warszawa.

Ostatni mecz ligowy pokazał, że trener Kamiński może liczyć na większą liczbę graczy, niż choćby w pierwszym meczu z Oradeą, który Legia Warszawa rozegrała w mocno ograniczonej rotacji. Kiedy gracze pierwszoplanowi nie mieli najlepszego dnia, zdobywanie punktów na siebie mogli wziąć Grzesiek Kamiński (5/5 za 3) oraz Benjamin Didier-Urbaniak. Ten drugi zawodnik w pierwszym meczu z CSM-em nie wystąpił, bowiem dopiero wtedy zaczynał treningi w pełnym kontakcie po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją. Popularny "Benek" szybko wrócił jednak do składu i wysokiej dyspozycji, którą potwierdzał już w rywalizacji z Szolnoki, czy FC Porto.

- Na pewno rywale wyjdą bardzo agresywnie, tak jak w pierwszym meczu, ale mam nadzieję, że będziemy na to przygotowani. Musimy grać tak jak w drugiej połowie pierwszego meczu, czyli spokojnie rozgrywać akcje, szukać wolnych strzelców i dalej twardo grać w obronie, czyli to co robimy najlepiej - powiedział Grzegorz Kulka, powołany niedawno do szerokiej kadry reprezentacji Polski.

Przed rozpoczęciem rywalizacji w FIBA Europe Cup, zespół CSM Oradea uchodził za faworyta grupy H. Długa i mocna ławka, z doświadczonymi zawodnikami na poziomie europejskim, miała być gwarantem do powtórzenia wyniku z poprzednich rozgrywek. Pomimo słabszego startu, Rumuni na pewno nie zamierzają się poddać. Akurat na wyjazdach, CSM ma niekorzystny bilans 2 wygranych i 3 porażek. Legia również zna stawkę środowego meczu - warszawski zespół w przypadku zwycięstwa, na dwie kolejki przed końcem rywalizacji w grupie H, zapewni sobie awans do kolejnej rundy, gdzie rywalizować będzie najlepszych 16 drużyn FIBA Europe Cup w sezonie 2021/22.

Relacja i wynik na żywo z meczu Legia Warszawa - CSM CSU Oradea na Polsatsport.pl. Początek od godziny 19:00.

