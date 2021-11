TAURON 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - KKS Mickiewicz Kluczbork. Transmisja na Polsatsport.pl

W przełożonym meczu pierwszej kolejki TAURON 1. Ligi BTTS Bielsko-Biała podejmie KKS Mickiewicz Kluczbork. Czy ekipa z Bielsko-Białej podtrzyma świetną passę? Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KKS Mickiewicz Kluczbork o godz. 18:00 na Polsatsport.pl oraz w serwisie Polsat Box Go.

Drużyna z Bielsko-Białej notuje ostatnio świetną serię czterech zwycięstw z rzędu. Imponujące jest też to, że ekipa BTTS-u nie straciła seta już w trzech kolejnych meczach. Siatkarze z Bielsko-Białej zajmują aktualnie drugie miejsce w tabeli TAURON 1. Ligi i mają szesnaście punktów, czyli tyle samo co lider MKS Będzin. Należy jednak pamiętać, że klub z Będzina rozegrał jedno spotkanie więcej. Jeśli wszystko pójdzie po myśli zawodników BTTS-u Bielsko-Biała, to mogą już dzisiaj zasiąść w fotelu lidera.

ZOBACZ TAKŻE: Pasjonujący mecz we Wrocławiu. #Volley lepszy od ŁKS-u

KKS Mickiewicz Kluczbork nie radzi sobie ostatnio tak dobrze. Z ostatnich czterech meczów siatkarzom z Kluczborka udało się wygrać zaledwie jeden (3:0) i było to spotkanie z zajmującą ostatnie miejsce w tabeli drużyną ze Strzelec Opolskich. W ostatnim starciu w ramach TAURON 1. Ligi zawodnicy KKS-u przegrali 0:3 z Gwardią Wrocław. Czy uda im się wygrać z dobrze dysponowanym przeciwnikiem?

Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KKS Mickiewicz Kluczbork na Polsatsport.pl i w serwisie Polsat Box Go. Początek od godz. 18:00.

MP, Polsat Sport