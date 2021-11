W ostatnim meczu fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata Polska zmierzy się z Węgrami. Biało-Czerwoni mają już zapewnione baraże, ale w nadchodzącym spotkaniu na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Węgry na Polsat Sport.

Podopieczni Paulo Sousy zwyciężyli w swoich ostatnich trzech starciach eliminacyjnych. Pokonali San Marino, Albanię i Andorę. Dzięki dobrym wynikom zagwarantowali sobie drugie miejsce w grupie, a co za tym idzie awans do baraży.

ZOBACZ TAKŻE: Matty Cash o tym, co może dać reprezentacji Polski

Już wiadomo, że podczas spotkania z Węgrami na boisku nie zobaczymy dwóch podstawowych piłkarzy reprezentacji Polski. Poza kadrą znaleźli się Robert Lewandowski oraz Kamil Glik.

"Decyzję co do absencji Lewandowskiego oraz Glika wspólnie podjęli selekcjoner Paulo Sousa i zawodnicy" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Rzecznik PZPN stwierdził, że powodem takiej decyzji jest strach przed utratą dwóch ważnych zawodników na mecze barażowe. Na boisku kibice nie zobaczą również Grzegorza Krychowiaka.

Natomiast w ekipie Węgrów zabraknie podstawowego bramkarza tamtejszej drużyny narodowej. Peter Gulacsi z powodu kontuzji nie mógł wziąć udziału w starciu z San Marino i nie zagra w Warszawie. W jego miejsce powołany został golkiper Honved FC Peter Szappanos.

Na PGE Narodowym nie pojawią się także kibice zespołu z Węgier. Zostali oni ukarani przez FIFA, po nieodpowiednim zachowaniu na Wembley podczas starcia z Anglią.

Ostatni mecz Polski z Węgrami zakończył się remisem.

Biało-Czerwoni na pewno awansują do baraży. Ich szanse na zajęcie pierwszego miejsca są natomiast niewielki. By to osiągnąć, Anglicy musieliby przegrać swoje starcie z San Marino.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Węgry na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:45.

AA, Polsat Sport