Kto zastąpił ZAKSĘ? Poznaliśmy wszystkich uczestników siatkarskich KMŚ

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 7–11 grudnia w brazylijskim mieście Betim. Turniej siatkarek odbędzie się w dniach 15–19 grudnia w Ankarze w Turcji.

Wśród uczestników KMŚ siatkarzy znalazł się początkowo triumfator Ligi Mistrzów CEV – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Polski klub 9 listopada zrezygnował z udziału w tym turnieju m.in. z powodów logistycznych.

– Dla nas kluczowe jest zdrowie i bezpieczeństwo drużyny. Do tego pamiętajmy o intensywnym kalendarzu meczów PlusLigi oraz spotkaniach Ligi Mistrzów. Termin rozgrywania Kubowych Mistrzostw Świata w naszym przypadku rodziłby dodatkowe komplikacje, bo trzy dni po zakończeniu turnieju – 14 grudnia, czeka nas wymagający mecz Ligi Mistrzów i wyjazd do Nowosybirska, co logistycznie byłoby trudno pogodzić – powiedział prezes ZAKSY Sebastian Świderski.

Jak się okazało, kędzierzynian zastąpi w brazylijskim turnieju drużyna Cucine Lube Civitanova, czyli triumfator poprzedniej edycji KMŚ z 2019 roku.

W tej sytuacji w imprezie zagrają po dwa kluby włoskie i brazylijskie, jeden z Argentyny i jeden z Iranu. W turnieju siatkarek wystąpią po dwie drużyny z Brazylii i Turcji oraz po jednej z Włoch i Kazachstanu.

Uczestnicy Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2021:

Sada Cruzeiro (Brazylia)

EMS Taubate Funvic (Brazylia)

UPCN Voley Club (Argentyna)

Trentino Itas (Włochy)

Cucine Lube Civitanova (Włochy)

Foolad Sirjan Iranian (Iran)

Uczestnicy Klubowych Mistrzostw Świata siatkarek 2021:

A.Carraro Imoco Conegliano (Włochy)

VakifBank SK (Turcja)

Fenerbahçe SK (Turcja)

Minas Tenis Clube (Brazylia)

Dentil Praia Clube (Brazylia)

Altay Club (Kazachstan).

