MotoGP: Valentino Rossi pożegnał się 10. miejscem

Obok Bagnai na podium stanęli Hiszpan Jorge Martin i Australijczyk Jack Miller (obaj Ducati). Na piątej pozycji uplasował się Francuz Fabio Quartararo (Yamaha), który już wcześniej zapewnił sobie triumf w królewskiej klasie.

Wydarzeniem dnia na torze w Walencji było jednak pożegnanie Rossiego. Włoch uchodzi za jednego z najlepszych i najbardziej charyzmatycznych motocyklistów w historii.

"The Doctor", jak go nazwali rywale, zdominował rywalizację na początku tego stulecia. W kategorii MotoGP (wcześniej 500 ccm) był najlepszy siedmiokrotnie, a po jednym triumfie dołożył w klasach 125 i 250 ccm. Odniósł 115 zwycięstw, w tym 89 w MotoGP, co pozostaje absolutnym rekordem. 235 razy stał na podium, w tym 199-krotnie w MotoGP (kolejny rekord). Nikt tak długo jak on nie kontynuował kariery na najwyższym poziomie. Włoch rozstaje się z wyczynowym sportem po 26 latach startów. Ostatnie zwycięstwo odniósł jednak w 2017 roku.

"Miałem wielu wspaniałych przeciwników i ich wszystkich doceniam" - powiedział na pożegnalnej konferencji prasowej. Na pytanie, kogo uznałby za największego z rywali, odpowiedział, że wskazałby na Maxa Biaggiego, innego włoskiego motocyklistę, z którym często pozostawał w dość napiętych relacjach.

Rossi jeździł w tym sezonie dla malezyjskiego zespołu Petronas Yamaha, jednak bez sukcesów. Dwukrotnie, w tym w ostatnim starcie, udało mu się przebić do czołowej dziesiątki.

W Moto2 ostatni w sezonie wyścig padł łupem Hiszpana Raula Fernandeza, ale 10. miejsce w Walencji wystarczyło, by tytuł trafił do Australijczyka Remy'ego Gardnera (obaj Kalex). W klasyfikacji końcowej MŚ tych dwóch motocyklistów dzieliło cztery punkty.

23-letni Gardner to syn Wayne'a Gardnera, mistrza świata z 1987 roku i dwukrotnie drugiego w królewskiej wówczas klasie 500 ccm.

W Moto3 na pożegnanie sezonu wygrał Hiszpan Xavier Artigas (Honda), przed swoimi rodakami Sergio Garcią (Gasgas) oraz Jaume Masią (KTM).

W tej klasie już wcześniej tytuł zapewnił sobie 17-letni Pedro Acosta. Hiszpan jest drugim najmłodszym w historii mistrzem świata. 31 lat temu o... jeden dzień młodszy od niego był triumfujący wówczas w klasie 125 ccm (obecnie Moto3) Włoch Loris Capirossi.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Klasyfikacje końcowe motocyklowych MŚ 2021:

MotoGP



1. Fabio Quartararo (Francja/Yamaha) 278 pkt

2. Francesco Bagnaia (Włochy/Ducati) 252

3. Joan Mir (Hiszpania/Suzuki) 208

Moto2



1. Remy Gardner (Australia/Kalex) 311 pkt

2. Raul Fernandez (Hiszpania/Kalex) 307

3. Marco Bezzecchi (Włochy/Kalex) 214

Moto3



1. Pedro Acosta (Hiszoania/KTM) 259 pkt

2. Dennis Foggia (Włochy/Honda) 216

3. Sergio Garcia (Hiszpania/Gasgas) 188

BS, PAP