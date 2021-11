Puchar CEV: Wygrana siatkarek ŁKS Commercecon Łódź

W ostatnich ligowych meczach - z Jokerem Świecie i UNI Opole - ŁKS Commercecon zdobył komplet punktów, jednak Wiewiórom zdarzały się przestoje. W spotkaniu z węgierskim zespołem również się ich nie ustrzegły. Po wysoko wygranym drugim secie, w trzecim również dążyły do wygranej, która zakończyłaby cały mecz. Rywalki jednak odrobiły straty, a następnie przedłużyły losy spotkania. W czwartym secie zespół Michala Maska utrzymał koncentrację od początku do końca, wygrywając do 25:19.

Po meczu wybrano najlepsze zawodniczki obu drużyn. Upominki z rąk Supervisora Andrzeja Kiszczaka i prezesa ŁKS Commercecon Łódź Huberta Hoffmana otrzymały: Martyna Grajber i Marta Drpa.

Najwięcej punktów dla ŁKS Commercecon zdobyła Veronica Jones-Perry (22). Amerykanka zanotowała 51% skuteczności w ataku. Martyna Grajber dołożyła 13 "oczek", po 11 Joanna Pacak i Kamila Witkowska, zaś 10 Weronika Sobiczewska.





Tak było dzisiaj 🤍❤️🤍



fot. Paweł Ciesielski pic.twitter.com/gX7WdiiRcT — ŁKS Commercecon Łódź (@LKS_Commercecon) November 16, 2021

Dla Łódzkich Wiewiór był to mecz debiutów. Pierwszy raz w europejskich pucharach zagrały młode zawodniczki - Weronika Sobiczewska, Angelika Gajer czy Julita Piasecka, ale również Brazylijki - Pietra Jukoski i Roberta Ratzke oraz Amerykanka - Veronica Jones-Perry.

Mecz rewanżowy zaplanowano na środę 24 listopada. Zwycięzca dwumeczu w kolejnej rundzie rozgrywek zagra z lepszym z pary: Branik Maribor – CV Gran Canaria.

ŁKS Commercecon Łódź – Swietelsky Bekescsaba 3:1 (25:23, 25:15, 23:25, 25:19)

RM, PAP, ŁKS Commercecon Łódź