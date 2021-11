Przed podopiecznymi trenera Marcina Stefańskiego ostatni mecz pierwszej rundy, w którym zmierzą się z Hapoelem Eilat. Czy sopocianom uda się awansować do drugiej fazy? Relacja na żywo z meczu Hapoel Eilat - Trefl Sopot na Polsatsport.pl.

W ostatnim czasie kryzys w klubie z Sopotu przybrał na sile. Kolejne ligowe porażki i przede wszystkim poważna kontuzja młodego rozgrywającego Mateusza Szlachetki sprawiły, że sopocianie z bilansem 4-7 zajmują dopiero jedenaste miejsce w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Europejskie puchary w koszykówce: Legia i Trefl kończą fazę grupową

W rozgrywkach Pucharu Europy FIBA sytuacja również nie prezentuje się dobrze, ale podopieczni trenera Stefańskiego nadal mają szanse na awans do kolejnej rundy. Z dwoma zwycięstwami oraz trzema porażkami plasują się na trzecim miejscu w grupie B.

Zespół Trefla Sopot po bardzo dobrym meczu w trzeciej kolejce musiał niestety uznać wyższość Hapoela Eilat, z którym przegrał po rzucie w ostatniej sekundzie. (85:88) Przed polską drużyną najlepsza okazja do tego, aby zrewanżować się za tą bolesną porażkę i pozostać w grze o awans. Co trzeba zrobić? Wygrać to spotkanie oraz liczyć na wynik drugiego grupowego meczu: Kyiv Basket - Rilski Sportist.

Relacja na żywo z meczu Hapoel Eilat - Trefl Sopot na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:00.

PS, Polsat Sport