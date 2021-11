Rocky Boxing Night: Adrian Szczypior stanie na drodze Karola Weltera po mistrzowski pas

​Karol Welter ma jasny cel. Chce zdobyć pas mistrza Polski w wadze średniej, a apetyt mistrzowski ma bardzo duży, tym bardziej że w tym roku już bił się o tytuł w wyższej kategorii wagowej. Niestety przegrał z Przemysławem Gorgoniem, choć wielu obserwatorów taki wynik walki uważa za mocno kontrowersyjny. Teraz Krystian Każyszka i grupa Rocky Boxing daje mu kolejną szansę.

- Już od dłuższego czasu planowaliśmy walkę z Adrianem Szczypiorem i teraz kiedy tytuł należy do niego, jest najlepszy czas, aby ją zrobić. Myślę, że ludzie będą stawiać Adriana jako faworyta, ale to ja czuje się faworytem tego starcia - podkreśla pięściarz z Legnicy, który jest na fali. W ostatnim pojedynku pokonał Damiana Mielewczyka, pokazując ładny, skuteczny boks. Ma na koncie 9 wygranych walk.

- To, czy Karol będzie moim najtrudniejszym rywalem, to pokaże walka. Na pewno jest twardym zawodnikiem i muszę być gotowy na mocne rundy. Bać się jednak nie mam czego. Propozycję przyjąłem od razu - pewnie mówi Szczypior, który ma na koncie 8 wygranych w zawodowym boksie i żadnej porażki. Co ciekawe obaj w zasadzie od początku karier postawili na boks zawodowy.

​- Adrian to bardzo dobry pięściarz i na pewno łatwo nie odda tytułu mistrzowskiego. Spodziewam się bardzo dobrego i zaciętego pojedynku. Jego odwrotna pozycja bokserska nie sprawi mi większych problemów, ponieważ mamy bardzo dużo świetnych leworęcznych zawodników do pomocy, a więc nie obawiam się tego - tłumaczy Welter przed walką, w której może wydarzyć się dosłownie wszystko.

- Obaj idą do przodu. Nie kalkulują. Nie boją się wymian i nie cofają ręki. Bardzo jestem ciekaw tej walki, bo szanse rozkładam tu pół na pół - zaznacza promotor Krystian Każyszka. - Mój pomysł na dobre pojedynki jest bardzo prosty. Szukam zestawień, w których nie ma faworytów i jestem pewien, że właśnie takie rywalizacje przynoszą najwięcej emocji.

​Adrian Szczypior w ramach przygotowań udał się do klubu Walczak Poznań, by trenować z kubańskim trenerem Francisco Perezem Nievesem. Czy to będzie jego atut w tym starciu?

- Trener przyjął mnie do swojej grupy, ale ja już wcześniej wpadałem do Poznania na sparingi. Pracowałem z trenującymi tu Kubańczykami. Teraz jednak to już pełen obóz. Czuję, że praca idzie do przodu, a jej owoce zobaczymy już 10 grudnia - opowiada Szczypior, który ma okazję pracować razem ze znanymi już z polskich ringów Ihosvanym Garcią i dwoma innymi bohaterami najbliższej gali "KAPEO Rocky Boxing Night" w Żukowie: Evanderem Riverą i Dominikiem Harwankowskim. Welter za to ma aż dwa ośrodki przygotowań.



- Na co dzień trenuję w moim rodzinnym mieście, w Legnicy. Mamy tu bardzo mocny skład, zaczynając od młodzieży aż po zawodowców. Przygotowania do walk spędzam też w zaprzyjaźnionym klubie BKS Skorpion w Szczecinie. Tego klubu nie trzeba nikomu przedstawiać, to najlepszy ośrodek bokserski w Polsce, gdzie pod okiem trenera Karola Chabrosa rozwijam swoje umiejętności pięściarskie. Kolejna walka o tytuł mistrza w tym roku to dla mnie duża motywacja i znak, że to, co robimy wraz z moim teamem i menedżerem Wiktorem Materanem, idzie zgodnie z planem. Droga, którą obraliśmy, jest niewątpliwie właściwa i z wielkimi perspektywami na przyszłość - tłumaczy Welter, który wierzy w wygraną i snuje plany na przyszłość.

- Moim celem na nowy rok jest otwarcie Centrum Sztuk Walki w Legnicy. Tworzymy miejsce, w którym chcemy rozwijać i promować różne sporty walki tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Prace łączę z treningami i każda walka to dla mnie ważna sprawa a szczególnie pojedynek o tytuł zawodowego mistrza Polski. Niewątpliwe bycie aktywnym zawodnikiem bardzo pomaga mi też w byciu trenerem, ponieważ ciągle się rozwijam, jeżdżę po Polsce i Europie, podpatrując i szkoląc się od najlepszych w tym fachu. Później mogę to wykorzystać w szkoleniu i prowadzeniu moich podopiecznych. Nie czekam na zakończenie kariery i już teraz pomagam zawodnikom w rozwoju ich sportowych planów.



​Adrian Szczypior - Karol Welter o zawodowe mistrzostwo Polski w wadze średniej to zaplanowana na 10 rund walka wieczoru gali "KAPEO Rocky Boxing Night, nad którą patronat objął burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski. Przed tym starciem pewne emocje czekają nas w rywalizacji niepokonanego w 5 walkach Evandera Rivery z bardziej doświadczonym Konradem Dąbrowskim. Pojedynek zakontraktowano na 8 rund w limicie kategorii junior średniej. Na karcie walk znalazł się też pojedynek Max Miszczenko kontra Damian Smagieł. Obaj chcą zmazać plamy po porażkach. W ringu są twardzi. Smagieł jako jedyny przeboksował pełen dystans z nokautującym zazwyczaj rywali Kubańczykiem Ihosvanym Garcią. Lada moment Krystian Każyszka i grupa Rocky Boxing Promotions ogłoszą kolejne pojedynki.

​"KAPEO Rocky Boxing Night" 10 grudnia. Bilety są jeszcze dostępne. Transmisja gali na kanałach Polsat Sport Fight i Super Polsat.

Artur Łukaszewski, Polsat Sport