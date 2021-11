Legia Warszawa szuka nowego bramkarza na miejsce Artura Boruca

W obecnym sezonie nie mieliśmy okazji zbyt często oglądać Boruca w barwach Legii Warszawa. Gdy były bramkarz Celticu wróci na boisko, to zapewne tylko do końca trwającej kampanii. Wszystko wskazuje na to, że Boruc nie przedłuży swojego kontraktu z klubem z Łazienkowskiej 3, który wygasa w czerwcu 2022 roku. Według "Przeglądu Sportowego", Legia rozpoczęła już poszukiwania nowego golkipera.

Podczas nieobecności Boruca między słupkami Legii, zastępowali go młodzi Cezary Miszta oraz Kacper Tobiasz. Klub ze stolicy oprócz młodych talentów chciałby mieć też w swoich szeregach doświadczonego bramkarza. W kręgu zainteresowań Legii mają być przede wszystkim Dante Stipica z Pogoni Szczecin i Vladan Kovacević z Rakowa Częstochowa. Obaj mają zdecydowanie więcej doświadczenia na poziomie Ekstraklasy niż dwaj wychowankowie warszawskiej drużyny.

W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy miał miejsce mecz, pomiędzy Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa. W czasie tego spotkania na stadionie obecny był dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski. Jak donosi "Przegląd Sportowy" jego obecność na meczu miała mieć związek z planami transferowymi klubu ze stolicy.

MP, Polsat Sport