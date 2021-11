Polonia Warszawa powstała w 1911 roku, a więc równo 110 lat temu. W piątkowy wieczór, punktualnie o godz. 19:11 rozpocznie się wyjątkowy z tego powodu mecz w ramach rozgrywek trzecioligowych. Wcześniej dojdzie do spotkania legend "Czarnych Koszul", które zmierzą się z legendami Cracovii. To wszystko w ramach obchodów 110-lecia istnienia warszawskiego klubu.

Kibice Polonii z pewnością życzyliby sobie, aby tak duża uroczystość miała nieco lepszy anturaż w postaci gry chociażby na szczeblu centralny. Utytułowany klub od kilku lat próbuje odbudować swoją markę, a na razie plasuje się na czwartym miejscu w tabeli trzeciej ligi grupy pierwszej z pięcioma punktami straty do prowadzącej drużyny z Legionowa. Warto zaznaczyć, że tylko triumfator uzyskuje awans do drugiej ligi, więc przed Polonią arcyważne zadanie, aby nie zgubić "oczek" z niżej notowanym rywalem.

A tym rywalem jest Wissa Szczuczyn, która plasuje się na przedostatnim miejscu z 13 punktami i czterema straty do bezpiecznej lokaty. Po serii meczów bez wygranej, Wissa odniosła zwycięstwo w poprzedniej kolejce, pokonując u siebie Unię Skierniewice 3:1. Była to duża sensacja, biorąc pod uwagę, że Unia to obecnie wicelider tabeli.

Tym razem piłkarze Wissy będą chcieli sprawić niespodziankę w stolicy i nieco popsuć święto Polonii w postaci obchodów 110-lecia istnienia klubu. Warszawianie po trzech wygranych z rzędu, ostatnio zremisowali w Legionowie z liderem 1:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Wissa Szczuczyn od godz. 19:11 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport