EBL: WKS Śląsk Wrocław rozbił GTK Gliwice

WKS Śląsk rozpoczął spotkanie od prowadzenia 5:0 po rzutach Ivana Ramljaka, ale GTK szybko doprowadziło do wyrównania. Później dzięki akcji Jabariego Hindsa goście zdobywali nawet przewagę. Wrocławianie odpowiedzieli na to świetną serią 7:0 i po zagraniu Aleksandra Dziewy znowu byli lepsi. Ostatecznie po 10 minutach było 20:11. Dzięki kolejnym rzutom Jakuba Karolaka w kolejnej części spotkania różnica wzrosła do 15 punktów. Później jeszcze ekipa trenera Andreja Urlepa zanotowała serię 11:0, a po zagraniu Cyrila Langevine’a przewaga wynosiła aż 26 punktów. Dzięki trójce Travisa Trice’a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:23.

Na początku trzeciej kwarty Łukasz Kolenda i Aleksander Dziewa powiększali różnicę do 35 punktów. Zespół trenera Roberta Witki nie był w stanie na to zareagować. Pojedyncze zagrania Jabariego Hindsa czy Damonte Dodda niewiele zmieniały. Sytuację GTK lekko poprawiał jeszcze Aleksander Wiśniewski, ale to WKS Śląsk po 30 minutach prowadził aż 79:46. W kolejnej części spotkania wrocławianie całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie, a na boisku z obu stron pojawiali się rezerwowi. Ekipa z Gliwic co prawda odrobiła część strat, ale nie miało to ogromnego wpływu na wynik. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli aż 106:74.

Śląsk Wrocław – GTK Gliwice 106:74 (20:11, 33:12, 26:23, 27:28)

Śląsk Wrocław: Aleksander Dziewa 24, Kerem Kanter 20, Jakub Karolak 19, Ivan Ramljak 10, Travis Trice 8, Łukasz Kolenda 7, Michał Gabiński 7, Jan Wójcik 4, Kodi Justice 3, Cyril Langevine 2, Kacper Marchewka 2, Kacper Gordon 0

GTK Gliwice: Daniel Gołębiowski 17, Matthew Williams 15, Filip Put 12, Jabarie Hinds 10, Damonte Dodd 8, Aleksander Wiśniewski 7, Roberts Stumbris 3, Adam Ramstedt 2, Aleksander Busz 0, Mikołaj Adamczak 0

MC, plk.pl