Atalanta jest na trzecim miejscu w grupie F i ma szansę nadrobić straty do swoich rywali, ponieważ dwie ekipy, które wyprzedzają włoski zespół, zagrają ze sobą w najbliższej kolejce Ligi Mistrzów. Drużyna z Bergamo w swoim meczu zmierzy się z Young Boys Berno. Jeśli szwajcarska ekipa myśli o awansie, będzie musiała wygrać. Relacja na żywo z meczu Young Boys BSC - Atalanta BC na Polsatsport.pl.

Ekipa Young Boys wygrała tylko jedno ze swoich ostatnich siedmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach. Ostatni mecz w Lidze Mistrzów piłkarze z Berna przegrali 0:2 z hiszpańskim Villarealem. Trzy punkty, które szwajcarskiej drużynie udało się zdobyć w pierwszej kolejce fazy grupowej w domowym meczu z Manchesterem United, dają jej ostatnie miejsce w grupie F. Oznacza to, że aby mieć szanse na awans do fazy pucharowej, Young Boys muszą pokonać swojego najbliższego rywala.

Atalanta gra bardzo dobrze w tym sezonie Serie A. Zespół z Bergamo jest na czwartym miejscu w tabeli ligowej (25 pkt) i nie przegrał na krajowym podwórku sześciu ostatnich spotkań. W Lidze Mistrzów Atalanta Bergamo jest na trzecim miejscu w grupie i zgromadziła pięć punktów. Najbliższy mecz będzie szansą na wyprzedzanie w tabeli grupy F kogoś z pary Manchester United - Villareal w przypadku zwycięstwa którejś z tych drużyn w ich starciu.

Ostatni mecz pomiędzy tymi ekipami zakończył się zwycięstwem włoskiego klubu 1:0. Czy szwajcarska drużyna zrewanżuje się za porażkę?

Relacja na żywo z meczu Young Boys BSC - Atalanta BC na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21:00.

MP, Polsat Sport