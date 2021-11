Czas na kolejny dzień pod znakiem wielkich emocji w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W środowych starciach na pierwszy plan wysuwa się szlagierowa konfrontacja Manchesteru City z Paris Saint-Germain. To jednak nie wszystko, co proponujemy w naszym planie transmisji.

Na Etihad Stadium w Manchesterze dojdzie do starcia krezusów. Liderujący w grupie A zespół Manchesteru City zmierzy się z wiceliderem Paris Saint-Germain, który do mistrzów Anglii traci tylko punkt. Stawką jest zatem pierwsze miejsce i rozstawienie w fazie pucharowej. W pierwszym meczu obu drużyn wicemistrzowie Francji wygrali 2:0, a jedną z bramek zdobył Leo Messi.

Zobacz także: Liga Mistrzów: Wyniki i skróty wtorkowych meczów - 23.11

Inne ciekawie zapowiadające się spotkania to m.in. Liverpoolu z FC Porto. O ile team z Anfield może być już pewny pierwszej lokaty, to zawodnicy z Portugalii czują oddech Atletico Madryt, które w środowy wieczór zagra z AC Milan. Dla Rossonerich to ostatnia szansa, aby włączyć się do walki co najmniej o trzecią pozycję w grupie B.

Do arcyważnego starcia dojdzie w Lizbonie, gdzie Sporting "skrzyżuje rękawice" z Borussią Dortmund. Oba zespoły mają w swoim dorobku sześć punktów i walczą o drugie miejsce na wagę wyjścia z grupy C. Na Signal Iduna Park ekipa BVB wygrała skromnie 1:0.

W grupie D również nie brakuje emocji, a to za sprawą rewelacji rozgrywek - Sheriffa Tyraspol, który nadal może sprawić gigantyczną sensację i awansować do fazy pucharowej kosztem któregoś z potentatów - Realu Madryt lub Interu. W 5. kolejce drużyna z Mołdawii zagra z "Królewskimi", których potrafiła pokonać na Santiago Bernabeu 2:1.

Plan transmisji środowych meczów w Lidze Mistrzów:

Inter Mediolan - Szachtar Donieck godz. 18:35 Polsat Sport Premium 1 (Tomasz Włodarczyk, Andrzej Strejlau)

Besiktas - Ajax godz. 18:05 Polsat Sport Premium 2 (Paweł Ślęzak, Andrzej Niedzielan)

Manchester City - PSG godz. 20:50 Polsat Sport Premium 1 (Bożydar Iwanow, Artur Wichniarek)

Atletico Madryt - AC Milan godz. 20:50 Polsat Sport Premium 2 (Cezary Kowalski, Piotr Urban)

Sporting - Borussia Dortmund godz. 20:15 Polsat Sport Premium 3 (Szymon Rojek, Piotr Kobierecki)

Liverpool - FC Porto godz. 20:15 Polsat Sport Premium 4 (Marcin Feddek, Przemysław Łagożny)

Sheriff Tyraspol - Real Madryt godz. 20:15 Polsat Sport Premium 5 (Sebastian Chabiniak, Marcin Kaczmarek)

Club Brugge - RB Lipsk godz. 20:15 Polsat Sport Premium 6 (Tomasz Lach, Tomasz Hajto)

KN, Polsat Sport