Początek nie był udany dla zawodników kieleckiego klubu. Ich rywale po lekko ponad pięciu minutach gry wyszli na czterobramkowe prowadzenie. Kilkoma dobrymi interwencjami popisał się Andreas Wolff. Dzięki temu zawodnicy ze stolicy Katalonii nie dali rady jeszcze bardziej odskoczyć gospodarzom. Warto przypomnieć, że bramkarz drużyny ze stolicy województwa świętokrzyskiego, za swój poprzedni występ przeciwko Barcy został nagrodzony tytułem najlepszego zawodnika kolejki.

Vive zabrało się do odrabiania strat na 15 minut przed końcem pierwszej połowy. Po chwili kielczanie doprowadzili do wyrównania. Remis jednak nie utrzymał się do przerwy. Zawodnicy schodzili do szatni przy wyniku 14:16.

— Łomża Vive Kielce (@kielcehandball) November 24, 2021

Druga połowa była bardzo wyrównana. Żadna z drużyn nie potrafiła zdominować rywali. Kibice zgromadzeni w Hali Legionów głośnym dopingiem próbowali pomóc swoim ulubieńcom. Końcówka spotkania była bardzo nerwowa. Kielczanie w ostatnich chwilach dali radę wyjść na prowadzenie, zdobywając sześć bramek z rzędu. Vive drugi raz z rzędu pokonało Barcę.

Łomża Vive Kielce - Barca 29:27 (14:16)

Łomża Vive Kielce: Andreas Wolff, Mateusz Kornecki – Alex Dujshebaev 8, Arkadiusz Moryto 4, Władysław Kulesz 3, Nicolas Tournat 3, Dylan Nahi 3, Karacic 2, Szymon Sićko 2, Sigvaldi Gudjonsson 2, Miguel Sanchez-Migallon 1, Arciom Karalek 1, Branko Vujovic, Michał Olejniczak, Haukur Thrastarson, Tomasz Gębala.

Barca: Gonzalo Perez de Vargas, Carlos Maciel – Aitor Arino 5, Aleix Gomez 4, Luka Cindric 4, Dika Mem 3, Ludovic Fabregas 2, Youseff Ben Ali 2, Timothey N'guessan 2, Angel Fernandez Perez 2, Ali Zein 1, Blaz Janc 1, Melvyn Richardson 1, Thiagus Petrus, Domen Makuc, Haniel Langaro.

Karne minuty: Barca - 8, Łomża Vive - 4.

Sędziowali: Radojko Brkic, Andrei Jusufhodzic (Austria).

AA, Polsat Sport