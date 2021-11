Puchar CEV: Swietelsky Bekescsaba - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja i wynik na żywo

Łodzianki są faworytkami do awansu, chociaż w pierwszym spotkaniu rywalki z Węgier postawiły momentami twarde warunki. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego oraz trzeciego seta. ŁKS najpierw wygrał do 23, aby następnie pewnie triumfować do 15. Węgierki odpowiedziały triumfem w kolejnej partii - do 23, aby w czwartej i jak się później okazało, ostatniej odsłonie przegrać do 19.

Zawodniczki z centralnej Polski przystąpią do rewanżu po derbowej rywalizacji z Budowlanymi Łódź w TAURON lidze. ŁKS wygrał 3:2 i dzięki temu odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. To sprawia, że łodzianki plasują się na trzecim miejscu w tabeli z bilansem sześciu wygranych i trzech porażek.

Jeszcze lepiej w swoich rodzimych rozgrywkach spisują się siatkarki Swietelsky, które są liderkami z kompletem sześciu zwycięstw. Ostatnio pokonały na wyjeździe MCM Kaposvari 3:1.

Zwycięzca dwumeczu w kolejnej rundzie rozgrywek zagra z lepszym z pary: Branik Maribor – CV Gran Canaria.

Relacja i wynik na żywo z meczu Swietelsky Bekescsaba - ŁKS Commercecon Łódź od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN