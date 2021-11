Tauron Liga: Terminarz i plan transmisji 10. kolejki

Po dziewięciu kolejkach liderem tabeli są siatkarki Grupa Azoty Chemika Police, które w sobotę podejmą Jokera Świecie. Niezwykle interesująco zapowiada się starcie IŁ Capital Legionovia Legionowo – ŁKS Commercecon Łódź. Piąta drużyna w ligowej stawce podejmie trzecią, a obie ekipy dzieli różnica dwóch punktów. Obie też odniosły w poprzedniej kolejce niezwykle cenne zwycięstwa. Legionovia wygrała 3:2 w Rzeszowie z Developresem i jako pierwsza w tym sezonie ograła ekipę trenera Stephane'a Antigi. ŁKS, również po tie-breaku, pokonał w derbach Łodzi Grot Budowlanych.

Do miana hitu kolejki kandyduje też zaplanowane na poniedziałek starcie E.Leclerc Moya Radomka Radom – Developres Bella Dolina Rzeszów. Czwarta drużyna w tabeli zmierzy się z wiceliderem, jednak w poprzedniej kolejce obie ekipy poniosły dość niespodziewane porażki na własnym terenie. Radomka 2:3 z BKS Bostik Bielsko-Biała, a Developres - również po tie-breaku - uległ Legionovii.

Terminarz i plan transmisji 10. kolejki Tauron Ligi:

2021-11-25: Energa MKS Kalisz – BKS Bostik Bielsko-Biała (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Box Go)

2021-11-26: Grot Budowlani Łódź – Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-27: Grupa Azoty Chemik Police – Joker Świecie (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2021-11-28: UNI Opole – #VolleyWrocław (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2021-11-28: IŁ Capital Legionovia Legionowo – ŁKS Commercecon Łódź (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-29: E.Leclerc Moya Radomka Radom – Developres Bella Dolina Rzeszów (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport