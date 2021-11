- Zdobędę pas, ponieważ jestem zmotywowany i cały czas trenowałem - powiedział w magazynie Koloseum Bartosz Szewczyk (3-0, 2 KO, 1 SUB). Przypomnijmy, że na gali FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław zmierzy się on z Szymonem Bajorem (22-9, 10 KO, 9 SUB). Zastąpił kontuzjowanego Adama Wieczorka.