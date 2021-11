Najpierw prezes FEN wypowiedział się na temat pozyskania nowych zawodników do federacji.

- Jest dużo nazwisk, które mam na celowniku. Trwają intensywne rozmowy. Jeżeli je jeszcze bardziej przyśpieszymy, to możliwe, że w sobotę ogłosimy nowe angaże. Dlatego warto oglądać naszą galę. Nie dość, że będzie można zobaczyć wspaniałe walki, to jeszcze może pojawi się kilka ciekawych informacji w studio - powiedział.

Jóźwiak odniósł się również do pogłosek na temat przejścia Szymona Kołeckiego i Michała Materli do FEN.

- Były rozmowy z Kołeckim i Materlą. Zobaczymy, jak pójdzie nam ta gala i w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o sprzedaż. Niczego nie wykluczamy. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że takie rozmowy były i z tego co wiem, to obie strony są zainteresowane. Wiadomo, że to nie są tani zawodnicy. Nie chcemy wybiegać zbytnio w przyszłość. Skupiamy się na najbliższej gali, bo to jest dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie. Będziemy się starać, żeby FEN w 2022 roku był jeszcze ciekawszy. Mamy ambitne plany. Ruszamy już z kolejną galą, którą ogłosimy w sobotę. Będzie się dużo działo - stwierdził.

Jóźwiak opowiedział także o wcześniejszym planie na nadchodzącą galę.

- Powiem jeszcze, jaki był pomysł na tę najbliższą galę. Szukaliśmy rywala dla Czarka Oleksiejczuka. Chcieliśmy, żeby walczył z nim Michał Materla. Czarek od razu się zgodził. Bardzo mu się spodobał ten pomysł. Zastanawiał się nad tym zaledwie pięć minut. To byłoby ciekawe starcia. Młody gniewny kontra legenda polskiego MMA. Niestety, teraz jeszcze było trudno dogadać się ze sztabem Michała, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość - zdradził.

AA, Polsat Sport