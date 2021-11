FEN 37: Wyniki ważenia

Wyniki ważenia przed galą FEN 37:

70.3 kg: Mateusz Rębecki (70,3 kg) vs Arkadiy Osipyan (70,1 kg)

77.1 kg: Dominik Zadora (76,3 kg) vs Anatoly Hunanyan (77 kg)

120.2 kg: Szymon Bajor (109,7 kg) vs Bartosz Szewczyk (107,8 kg)

77.1 kg: Cezary Oleksiejczuk (7-2, 3 KO, 2 SUB) vs Aigun Akhmedov (22-2, 6 KO, 5 SUB)

77.1 kg: Adrian Zieliński (77,3 kg) vs Szymon Dusza (77,6 kg)

83.9 kg: Krystian Bielski (84,3 kg) vs Piotr Kuberski (84,4 kg)

61.2 kg: Mariusz Joniak (61,5 kg) vs Lukáš Chotěnovský (61,3 kg)

52.2 kg: Barbara Nalepka (51,8 kg) vs Hanna Gujwan (52 kg)

95 kg: Adam Kowalski (94,7 kg) vs Mario Žgela (94,7 kg)

Transmisja oficjalnej ceremonii ważenia przed galą FEN 37 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00.

Transmisja gali FEN 37 w systemie PPV.

MC, Polsat Sport