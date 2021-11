PŚ w short tracku: Polska sztafeta kobiet w półfinale w Dordrechcie

Zwyciężyły Kanadyjki, a za biało-czerwonymi finiszowały Japonki i Białorusinki. Wygrana z Japonkami przybliża Polki do zdobycia kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Pekinie.

Maliszewska wyprowadziła polską sztafetę na drugą pozycję na ostatniej zmianie, wyprzedzając zawodniczkę z Japonii na zakręcie od zewnętrznej strony.

"Niesamowicie cieszę się, że to wyprzedzanie po dużym nie jest aż takie straszne i że rzeczywiście mam to w nogach. Jeszcze nie jest to może idealne w moim wykonaniu, ale staram się zrobić tak, żeby na igrzyska już mieć to prawie wypracowane do perfekcji. Bardzo się też cieszę, że dziewczyny mocno trzymały grupę i doprowadziły mnie do takiego momentu, gdzie po prostu musiałam wykorzystać moją maksymalną prędkość, którą potrafię rozwinąć" - powiedziała Maliszewska, cytowana w komunikacie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Półfinał sztafety odbędzie się w sobotę.

Ponadto Maliszewska awansowała do ćwierćfinału na 1000 m, wygrywając swój bieg eliminacyjny. Dzień wcześniej zdobyła awans do ćwierćfinału na 500 m i półfinału na 1500 m. Na najkrótszym z tych dystansów zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W innych piątkowych startach Polacy nie odnieśli sukcesów. W eliminacjach na 1000 m odpadły Stormowska i Topolska. Wśród mężczyzn na tym dystansie na preeliminacjach zakończyli występ Łukasz Kuczyński i Rafał Anikiej, a na eliminacjach Michał Niewiński. Polacy odpadli też w sztafecie na 5000 m (Niewiński, Kuczyński, Anikiej, Paweł Adamski), wyraźnie ustępując łyżwiarzom z Chin i Kazachstanu.

BS, PAP