10–0 siatkarzy ZAKSY! Jurajscy Rycerze stawiali opór tylko w pierwszym secie

W ekipie z Zawiercia nie zagrał Uros Kovacevic; serbski przyjmujący narzekał na uraz. Siatkarze ZAKSY przystąpili do tego starcia bez trenera Gheorghe Cretu, którego zabrakło z powodu infekcji. Zastąpił go - podobnie jak we wcześniejszym meczu z MKS Ślepsk Malow Suwałki - Michał Chadała.

Zobacz także: Pary 1/16 finału Pucharu Polski siatkarzy

Premierowa odsłona tego spotkania to jeden z najlepszych setów z dotychczas rozegranych w obecnym sezonie. Rywalizacja toczyła się przy przewadze zawiercian (10:7, 14:10). Przy stanie 21:17 wydawało się, że mogą wygrać tego seta, ale wówczas do odrabiania strat ruszyła ZAKSA. As serwisowy Kamila Semeniuka przyniósł wyrównanie (22:22) i rozpoczęła się wyrównana walka. Gospodarze pierwsi mieli piłkę setową (24:23), po chwili jednak rywale doprowadzili do gry na przewagi. Emocje były ogromne, walka niezwykle zacięta i obie ekipy miały piłki setowe. Wojnę nerwów wygrali kędzierzynianie, atak Łukasza Kaczmarka oraz punktowy blok dały im decydujące punkty (36:38) i zakończyły trwającą 45 minut odsłonę.

Jeśli pierwszy set oczarował kibiców, to drugi wyraźnie rozczarował. W środkowej części seta ZAKSA zbudowała wyraźną przewagę (9:17), którą później jeszcze powiększali. Po asie serwisowym Aleksandra Śliwki różnica przekroczyła dziesięć oczek (12:23). Wynik na 13:25 ustalił Semeniuk atakiem z przechodzącej piłki. Fatalna skuteczność gospodarzy w ataku i dominacja gości w bloku (0–6) miały ogromny wpływ na przebieg tej partii.

W trzecim secie zawiercianie również nie zagrozili przyjezdnym. Zryw gospodarzy w środkowej części seta był tylko chwilowy. ZAKSA błyskawicznie odbudowała przewagę (11:16) i pewnie zmierzała po zwycięstwo. Punktowy blok dał im piłkę meczową, a po chwili skuteczny atak Sliwki zakończył to spotkanie (14:25).

Skrót meczu Aluron – ZAKSA:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Dawid Konarski (15) – Zawiercie; Łukasz Kaczmarek (22), Kamil Semeniuk (15), Aleksander Śliwka (10) – ZAKSA. Dominacja gości w ataku (38%–57% skuteczności), zagrywce (3–9) i bloku (5–11). MVP: Łukasz Kaczmarek (19/33 = 58% skuteczności w ataku + 1 as serwisowy + 2 bloki).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała dziesiąty mecz w obecnym sezonie (jeden rozegrała awansem) i z dorobkiem 28 punktów jest liderem tabeli PlusLigi. Aluron CMC Warta Zawiercie jest obecnie czwarta w tabeli – ma 19 oczek i bilans meczów 7–2. W sobotę Jurajscy Rycerze przegrali w tym sezonie po raz pierwszy we własnej hali.

Aluron CMC Warta Zawiercie – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (36:38, 13:25, 14:25)

Warta: Patryk Niemiec, Miguel Tavares Rodrigues, Facundo Conte, Miłosz Zniszczoł, Dawid Konarski, Piotr Orczyk – Michał Żurek (libero) oraz Mateusz Malinowski, Maximiliano Cavanna, Dominik Depowski, Wiktor Rajsner. Trener: Igor Kolaković.

ZAKSA: Aleksander Śliwka, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Norbert Huber, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Bartłomiej Kluth, Tomasz Kalembka. Trener: Michał Chadała.

Wyniki, terminarz i plan transmisji 9. kolejki PlusLigi:

2021-11-26: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Projekt Warszawa 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 23:25)

2021-11-27: Aluron CMC Warta Zawiercie – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3(36:38, 13:25, 14:25)

2021-11-27: GKS Katowice – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-27: Asseco Resovia – LUK Lublin (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-28: Trefl Gdańsk – PGE Skra Bełchatów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-28: Indykpol AZS Olsztyn – Stal Nysa (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-29: Cuprum Lubin – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport