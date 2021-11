Anatoly Hunanyan (39-8 - K-1) nowym mistrzem FEN w wadze półśredniej! Reprezentant Armenii znokautował Dominika Zadorę (26-9 - K-1), będącego do tej pory posiadaczem pasa FEN.

Hunanyan zakończył pojedynek na FEN 37 w trzeciej rundzie, najpierw trafiając mocnym kopnięciem, a następnie poprawiając ciosem z lewej ręki. Zadora nie wstał z desek i sędzia przerwał walkę. Wygląda na to, że nos Polaka został złamany po kolejnym ciosie przeciwnika.

- W jednej z akcji złamał mi nos, mocno krwawił. Miałem problem z oddychaniem, dostałem na końcówkę nosa - ocenił Polak.

Było to rewanżowe starcie Zadory i Hunanyana za pojedynek z 2018 roku, kiedy to Ormianin pokonał Zadorę na gali DSF 13, która również odbyła się we Wrocławiu.

Anatoly Hunanyan (39-8 - K-1) pokonał Dominika Zadorę (26-9 - K-1) przez TKO, runda 3

