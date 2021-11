FEN 37: Karta walk

W walce wieczoru po raz siódmy mistrzowskiego pasa w kategorii lekkiej będzie bronił Mateusz Rębecki (14-1, 8 KO, 4 SUB). "Chińczyk" stanie do walki z Arkadiyem Osipyanem (7-2, 3 KO, 4 SUB). Co ciekawe, zawodnik Berserkers Team Szczecin swoją ostatnią walkę stoczył niewiele ponad miesiąc temu. Na FEN 36 w zaledwie 15 sekund znokautował Felipe Maię.

ZOBACZ TAKŻE: Mateusz Rębecki o walce wieczoru na gali FEN 37. "Fajnie być taką wisienką na trocie"

Bohaterem co-main eventu będzie Dominik Zadora (26-8 - K-1). Mieszkający we Wrocławiu jeden z najlepszych polskich kick-boxerów stanie do walki z Anatolijem Hunanyanem (38-8 - K-1). Będzie to rewanż za starcie z lutego 2018 roku. Wówczas górą był "Tolja". W sobotnim pojedynku Zadora będzie bronił tytułu mistrza FEN w formule K-1 w kategorii półśredniej.

Ciekawie zapowiada się również starcie o tymczasowe mistrzostwo królewskiej kategorii wagowej. Szymonowi Bajorowi (22-9, 10 KO, 9 SUB) dwukrotnie zmieniał się rywal (najpierw miał zmierzyć się z Michałem Andryszakiem, a następnie z Adamem Wieczorkiem). Ostatecznie zawodnik z Rzeszowa skrzyżuje rękawice z Bartoszem Szewczykiem (3-0, 2 KO, 1 SUB). Reprezentant Akademii Sportów Walki Wilanów przyjął wyzwanie z zaledwie kilkudniowym wyprzedzeniem.

Czwartym pojedynkiem o tytuł mistrzowski będzie starcie Cezarego Oleksiejczuka (7-2, 3 KO, 2 SUB) z Aigunem Akhmedovem (22-2, 6 KO, 5 SUB). Na szali znalazł się pas wagi półśredniej. Łącznie w karcie walk znalazło się 10 interesująco zapowiadających się bojów. Osiem pojedynków odbędzie się w formule MMA, zaś dwa w K-1.

Karta walk gali FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław:

70.3 kg: Mateusz Rębecki (14-1, 8 KO, 4 SUB) vs Arkadiy Osipyan (7-2, 3 KO, 4 SUB)

77.1 kg: Dominik Zadora (26-8 - K-1) vs Anatoly Hunanyan (38-8 - K-1)

120.2 kg: Szymon Bajor (22-9, 10 KO, 9 SUB) vs Bartosz Szewczyk (3-0, 2 KO, 1 SUB)

77.1 kg: Cezary Oleksiejczuk (7-2, 3 KO, 2 SUB) vs Aigun Akhmedov (22-2, 6 KO, 5 SUB)

77.1 kg: Adrian Zieliński (20-11, 7 KO, 6 SUB) vs Szymon Dusza (10-6, 8 KO, 1 SUB)

83.9 kg: Krystian Bielski (8-3, 3 KO, 1 SUB) vs Piotr Kuberski (8-1, 6 KO)

61.2 kg: Mariusz Joniak (8-4, 6 SUB) vs Lukáš Chotěnovský (6-0, 2 KO, 1 SUB)

52.2 kg: Barbara Nalepka (12-2 - K-1) vs Hanna Gujwan (4-3 - K-1)

95 kg: Adam Kowalski (13-6-1, 2 KO, 3 SUB) vs Mario Žgela (4-2, 2 KO, 2 SUB)

Semi-pro: 93 kg: Łukasz Olech (4-0) vs Paweł Całkowski (7-1)

Dwie pierwsze walki będą dostępne za darmo na żywo na Polsatsport.pl. Transmisja gali FEN 37 w systemie PPV.

mtu, Polsat Sport