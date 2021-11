Gala FEN 37 rozpocznie się o godzinie 19:00. W dwóch pierwszych walkach zmierzą się Adam Kowalski (13-6-1, 2 KO, 3 SUB) z Mario Žgelą (4-2, 2 KO, 2 SUB) oraz Łukasz Olech (4-0) z Pawłem Całkowskim (7-1). Oba pojedynki będzie można obejrzeć za darmo. By śledzić kolejne, należy wykupić dostęp do transmisji PPV.

Jak zamówić galę FEN 37 w Polsat Box?

Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV oraz do odbioru telewizji internetowej OTT mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 35 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanych kanałach dekodera. Zamówienia w Polsat Box (dostęp ten nie obejmuje serwisu Polsat Box Go) można składać na cztery sposoby:



• przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

• w internetowej aplikacji iPolsat Box: ipolsatbox.pl,

• w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

• w aplikacji Sklep – dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 18:00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i kablowej IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej OTT na pozycji 333.



Abonenci Polsat Box mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

• portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

• przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

• e-płatności.

Jak zamówić galę FEN 37 w Polsat Box Go?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę FEN 37 będą mogli obejrzeć na żywo także internauci z Polski za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go – w cenie 35 zł.



Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go: na komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, w Android TV, Apple TV i Amazon Fire TV. Serwis zapewnia również funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na inne urządzenia.

Płatności można realizować drogą elektroniczną – kartą płatniczą, przelewem lub BLIK-iem, w zależności od modelu urządzenia użytkownika. Zakupioną w serwisie Polsat Box Go galę będzie można obejrzeć na stronie fen.polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp.

MC, Polsat Sport