Piłkarze z Zabrza w ostatnim meczu mierzyli się z Legią Warszawa. Podopieczni Jana Urbana w pierwszej połowie wyszli na prowadzenie. Bramki zdobyli Erik Janza i Lukas Podolski. Było to pierwsze trafienie mistrza świata w PKO BP Ekstraklasie. Po przerwie zawodnikom ze stolicy Polski udało się doprowadzić do wyrównania. Mimo to trafienie Krzysztofa Kubicy w doliczonym czasie gry przypieczętowało triumf zabrzan.

ZOBACZ TAKŻE: Lukas Podolski odpowiedział na zaczepki kibiców Legii Warszawa

Górnik Łęczna w tym sezonie zwyciężył tylko raz. Zawodnicy Kamila Kieresia pokonali Wisłę Płock. Przez następne osiem spotkań ligowych nie zgarnęli trzech punktów. Przez to obecnie znajdują się na dnie tabeli. Kibice z Łęcznej mają nadzieję, że ich ulubieńcy przełamią się w nadchodzącym meczu.

Ostatnie starcie tych dwóch drużyn miało miejsce w 2016 roku i zakończyło się bezbramkowym remisem.



Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek od godziny 12:30.

AA, Polsat Sport