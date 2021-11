Vital Heynen pojawił się w piątek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Były trener reprezentacji Polski rozmawiał z prezesem PZPS Sebastianem Świderskim. Co było celem spotkania?

Spotkanie, którego celem było między innymi domknięcie formalności po wygaśnięciu kontraktu dotychczasowego szkoleniowca Biało-Czerwonych, było również okazją do spotkania Vitala Heynena z prezesem PZPS Sebastianem Świderskim.

Prezes Świderski podziękował trenerowi Heynenowi za pracę z polską kadrą. Podziękowania padły również ze strony szkoleniowca, który tym samym formalnie pożegnał się polską federacją. Rozmowa dotyczyła także planów i widoków na przyszłość – zarówno trenera, jak i Polskiej Siatkówki.

– Rozmowa miała szczery, choć kurtuazyjny charakter, bo trudno w krótkim spotkaniu streścić pięć lat intensywnej pracy i wydarzeń związanych z naszą reprezentacją. Nie to było zresztą celem spotkania, a detalami pracy trenera zajmuje się nasz Pion Szkolenia oraz zespół do spraw seniorskich kadr narodowych. Bogaty rozdział w historii naszej reprezentacji został zamknięty, a my pracujemy nad otwarciem nowego, pozwalającego jak najlepiej wykorzystać potencjał polskiej kadry – powiedział prezes PZPS.

Heynen był selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy od 2018 roku. W czasie jego kadencji biało-czerwoni wywalczyli mistrzostwo świata (2018), dwa brązowe medale ME (2019, 2021), dwa medale Ligi Narodów (brąz w 2019 i srebro w 2021 roku) oraz srebro Pucharu Świata (2019). Niestety, niepowodzeniem zakończył się start w tokijskich igrzyskach; Polacy odpadli w ćwierćfinale i stracili szansę na olimpijski medal.

Po wygaśnięciu kontraktu Heynena, Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił konkurs na trenera kadry. Zgłosiło się sześciu kandydatów, których aplikacje są obecnie rozpatrywane.

