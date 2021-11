Siatkarska niedziela, czyli moc atrakcji! Najlepsze kluby znowu w akcji

Przed nami kolejna gorączka siatkarskiej niedzieli! Tego dnia dojdzie do kilku pasjonujących rywalizacji, a na parkietach ujrzymy nie tylko zespoły PlusLigi oraz TAURON ligi, ale również włoskiej SuperLegi. Przedstawiamy plan transmisji, który powinien zadowolić nawet najbardziej wybrednego kibica!

Zaczniemy od PlusLigi. W niedzielę odbędą się dwa mecze, które pokażemy w Polsacie Sport. Od 14:45 zapraszamy do Gdańska, gdzie tamtejszy Trefl zmierzy się z PGE Skrą Bełchatów. Faworytem na pewno jest drużyna przyjezdna, która plasuje się na szóstej lokacie z bilansem pięciu zwycięstw oraz trzech porażek. Ostatnio podopieczni Slobodana Kovaca spisują się w kratkę, przeplatając dobre mecze słabszymi. Bełchatowianie po sensacyjnej porażce u siebie z LUK Lublin 2:3, pokonali we własnej hali Asseco Resovię Rzeszów 3:2.

Gdańszczanie pragną przerwać passę porażek. Trzy ostatnie spotkania to niepowodzenia ekipy z Trójmiasta. Warto jednak podkreślić, że rywale byli z najwyższej półki - Jastrzębski Węgiel, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Projekt Warszawa. Teraz czas na starcie z kolejnym potentatem.

Drugie starcie zostało zaplanowane o godz. 17:30 w Olsztynie, gdzie Indykpol AZS podejmie Stal Nysa. Powiedzieć, że miejscowi to faworyci, to jak nic powiedzieć. Pięciokrotni mistrzowie Polskie odnieśli sześć zwycięstw z rzędu i są na wysokim piątym miejscu. Podtrzymanie tej passy jest bardzo realne, ponieważ przeciwnicy to outsiderzy rozgrywek z kompletem dziewięciu porażek i zaledwie dwoma punktami.

Pół godziny później, o godz. 18:00 w słonecznej Italii dojdzie do rywalizacji Leo Shoes PerkinElmer Modena - Verona Volley. Siatkarze tego pierwszego zespołu znajdują się na ósmej lokacie z bilansem czterech zwycięstw oraz trzech porażek. Ostatnio pozytywnie zaskoczyli swoich fanów wygrywając na wyjeździe z Sir Safety Conad Perugią 3:2, dla której była to pierwsza porażka w tym sezonie. Z kolei zawodnicy z miasta Romeo i Julii plasują się w strefie spadkowej z dorobkiem dwóch wygranych oraz pięciu porażek. Trzeba jednak dodać, że ostatnio pokonali Vibo Valentia 3:1. Transmisja w Polsacie Sport News.

Z męskich parkietów przeniesiemy się wieczorem do tych w wydaniu żeńskim, a konkretnie do konfrontacji IŁ Capital Legionovia Legionowo - ŁKS Commercecon Łódź. Starcie zaplanowane na 20:30 zapowiada się elektryzująco, gdyż gospodynie są niepokonane od czterech, a przyjezdne od trzech spotkań. W tabeli minimalnie wyżej znajduje się ŁKS, który wyprzedza Legionovię o dwa "oczka". Oba zespoły mają jednak identyczny bilans sześciu zwycięstw oraz trzech porażek, co jedynie dodaje pikanterii temu starciu. Transmisja w Polsacie Sport.

Plan siatkarskich transmisji w niedzielę 28.11:

Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów godz. 14:45 (Polsat Sport)

Indykpol AZS Olsztyn - Stal Nysa godz. 17:30 (Polsat Sport)

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Verona Volley godz. 18:00 (Polsat Sport News)

IŁ Capital Legionovia Legionowo - ŁKS Commercecon Łódź godz. 20:30 (Polsat Sport)

KN, Polsat Sport