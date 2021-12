ZAKSA rozpoczyna obronę tytułu w Lidze Mistrzów od spotkania ze słoweńskim OK Merkur Maribor. Będzie to pierwszy mecz fazy grupowej. Przed ekipą z Kędzierzyna-Koźla trudne zadanie, ponieważ grupę C, w której zagra polska drużyna niektórzy nazywają grupą śmierci. Relacja i wynik na żywo z meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - OK Merkur Maribor na Polsatsport.pl.