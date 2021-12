PlusLiga: Terminarz i plan transmisji meczów 10. kolejki

Przed nami dziesiąta seria spotkań fazy zasadniczej PlusLigi. Rywalizacja siatkarzy zapowiada się pasjonująco. Kilka spotkań zasługuje na szczególną uwagę, choćby wyjazdowe starcie Jastrzębskiego Węgla z niepokonanym od wielu kolejek Indykpolem AZS, czy wyprawa Jurajskich Rycerzy do stolicy. Kiedy są mecze? Gdzie obejrzeć transmisje? Sprawdź terminarz i plan transmisji 10. kolejki PlusLigi.

Dziesiątą kolejkę zainauguruje piątkowy mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – GKS Katowice. Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla jako jedyni w PlusLidze jeszcze nie przegrali; z dorobkiem 28 punktów i bilansem meczów 10–0 są zdecydowanym liderem tabeli. W swym poprzednim ligowym spotkaniu ograli na wyjeździe Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0. Będą też faworytami w starciu z ekipą GKS. Katowiczanie ulegli ostatnio w derbach Śląska 0:3 ekipie Jastrzębskiego Węgla.

Zobacz także: Najdłuższe akcje 9. kolejki PlusLigi (WIDEO)

Niezwykle interesująco zapowiada się pierwsze sobotnie starcie Indykpol AZS Olsztyn – Jastrzębski Węgiel. Czwarta drużyna w tabeli podejmie drugą, obie mają na koncie po siedem zwycięstw, olsztynianie – siedem z rzędu. Czy zdołają podtrzymać tę passę w rywalizacji z mistrzem Polski? W poprzedniej kolejce zaprezentowali się słabiej i z trudem pokonali 3:2 Stal Nysa. Jastrzębianie natomiast gładko ograli 3:0 GKS, choć klub przed meczem wydał komunikat o absencji czterech zawodników z powodów zdrowotnych. We wtorek grali pierwszy mecz Ligi Mistrzów z bułgarskim klubem Hebar Pazardżik; uporali się z tym rywalem w trzech setach, które łącznie trwały niecałą godzinę. W Iławie liczymy jednak na bardziej emocjonujące starcie.

Spotkanie PGE Skra Bełchatów – MKS Ślepsk Malow Suwałki na zdecydowanego faworyta, którym jest ekipa gospodarzy. Bełchatowianie zapomnieli już chyba o wpadce 2:3 z LUK Lublin; od tego czasu dobrze prezentowali się zarówno w meczach Pucharu CEV, jak i w lidze, gdzie pokonali 3:2 Asseco Resovię u siebie i 3:0 Trefl Gdańsk na wyjeździe. Ślepsk w tym sezonie srodze zawodzi swych kibiców. Zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli (6 punktów; bilans meczów 2–7). Trzy ostatnie mecze bez zdobyczy punktowej, choć trzeba przyznać, że grali z mocnymi rywalami (Jastrzębski Węgiel 0:3, ZAKSA 0:3, Projekt 1:3). O przełamanie w Bełchatowie będzie bardzo trudno.

Asseco Resovia – Trefl Gdańsk to pierwsza z konfrontacji zaplanowanych na niedzielę. Rzeszowianie grają w tym sezonie w kratkę, gdańszczanie – poniżej oczekiwań. Kibiców ekipy z Podkarpacia mogła zaboleć porażka 1:3 we własnej hali z beniaminkiem z Lublina. Siódme miejsce w tabeli to raczej nie jest spełnienie marzeń. Trefl - rewelacja poprzednich rozgrywek - tym razem zaczął słabo. Efektem dwa wygrane mecze z dziewięciu i dwunasta pozycja w tabeli. Groźnego ryku gdańskich lwów ostatnio nie słyszano – cztery poprzednie mecze kończyli oni wynikiem 0:3. Fakt, że grali z czołówką ligi (Jastrzębski Węgiel, ZAKSA, Projekt, PGE Skra), ale od siatkarzy tego klubu oczekujemy więcej, niż np. setów przegranych wynikiem 13:25.

Mecz LUK Lublin – Cerrad Enea Czarni Radom to rywalizacja dwóch drużyn, które w poprzedniej kolejce wygrały swoje mecze. Głośniej było oczywiście o sukcesie siatkarzy beniaminka z Lublina, którzy w dobrym stylu ograli 3:1 Asseco Resovię na Podpromiu. A że wcześniej pozwolili sobie na podobny wyczyn (3:2) w Bełchatowie, wiadomo już, że w PlusLidze nie boją się nawet najbardziej renomowanych marek. LUK ma na koncie 11 punktów i o trzy wyprzedza swojego rywala z Radomia. Podopieczni trenera Jakuba Bednaruka, po serii trzech porażek, przełamali się ostatnio w Lubinie, gdzie pokonali przeciwników 3:2.

Niezwykle ważne dla sytuacji w dole tabeli będzie starcie Stal Nysa – Cuprum Lubin. Kibicom śledzącym rozgrywki PlusLigi problem ekipy z Nysy jest dobrze znany. Nazywa się on "brak zwycięstw", a Stal ma już za sobą dziesięć meczów tego sezonu. Jakimś pocieszeniem może być fakt, że ekipa trenera Daniela Plińskiego w dwóch ostatnich meczach zdołała uciułać dwa punkty (porażki 2:3 z GKS i Indykpolem AZS). Czy mecz z Cuprum będzie okazją do przełamania? Lubinianie mają na koncie dziewięć oczek, czyli o sześć więcej od rywali. W dwóch ostatnich meczach, podobnie jak rywale, przegrywali po tie-breakach (LUK, Czarni). Jak będzie w Nysie?

Spotkanie Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie, które zaplanowano na poniedziałek, zakończy rywalizację w tej kolejce. Projekt przystąpi do tego starcia po powrocie z Moskwy (2:3 z Dinamem). Czy w pełnym składzie? W ostatnim spotkaniu w PlusLidze stołeczni siatkarze wygrali 3:1 w Suwałkach. Jurajscy Rycerze mierzyli się ostatnio z ZAKSĄ i przegrali we własnej hali 0:3; po niezwykle zaciętym pierwszym secie (36:38!), w kolejnych wyraźnie spuścili z tonu. Problemem była też absencja Urosa Kovacevicia, który borykał się z urazem. Jak będzie w Warszawie? Projekt wyprzedza w tabeli Aluron o dwa punkty, ale ma rozegrany jeden mecz więcej.

Terminarz i plan transmisji 10. kolejki PlusLigi:

2021-12-03: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – GKS Katowice (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-04: Indykpol AZS Olsztyn – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-04: PGE Skra Bełchatów – MKS Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-05: Asseco Resovia – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-05: LUK Lublin – Cerrad Enea Czarni Radom (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport Extra)

2021-12-05: Stal Nysa – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-06: Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport