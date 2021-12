EBL: WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard. Transmisja TV i stream online

Wrocławianie prezentują się coraz lepiej w Energa Basket Lidze! Jak poradzą sobie tym razem z drużyną ze Stargardu? Transmisja spotkania WKS Śląsk - PGE Spójnia w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Aż trzech zawodników zespołu Andreja Urlepa: Aleksander Dziewa, Jakub Karolak i Łukasz Kolenda miało szansę zaprezentowania swoich umiejętności w reprezentacji Polski w spotkaniach z Izraelem i Niemcami. Z kolei z PGE Spójni powołania na zgrupowanie kadry 3x3 otrzymali Filip Matczak oraz Piotr Niedźwiedzki.

ZOBACZ TAKŻE: "Słońca" wygrały w hicie z "Wojownikami" i odniosły 17. zwycięstwo z rzędu

Travis Trice dołączył do WKS Śląska i ma ogromny wpływ na grę tej drużyny. To zawodnik o sporych umiejętnościach - szczególnie w ataku - który może świetnie kontrolować tempo gry zespołu. To też dobre uzupełnienie dla Łukasza Kolendy (często grając obok siebie na parkiecie). Ciekawe jak z tym zawodnikami poradzą sobie teraz grający w kratkę Erick Neal oraz zawsze solidny Tomasz Śnieg.

Pod koszami z kolei być może zobaczymy debiut w Energa Basket Lidze Martinsa Meiersa, którego pod koszami wspierać mogą Cyril Langevine i Aleksander Dziewa. W drużynie trenera Marka Łukomskiego w strefie trzech sekund najwięcej zależy od Duńczyka Jonasa Zohore, ale niezwykle przydatny może okazać się także Jake O’Brien.

Początek spotkania WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard od godziny 17:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

A.J., plk.pl