Polki znalazły się w grupie B, w której są Serbki, Kamerunki oraz Rosjanki, występujące w turnieju pod egidą Rosyjskiej Federacji.

Serbia to bardzo niewygodny rywal, który solidnie przygotował się do mundialu, rozgrywając szereg spotkań kontrolnych. Zawodniczki z Bałkanów pod koniec listopada dwukrotnie rywalizowały z Macedonią Północną, wygrywając odpowiednio 33:25 oraz 20:19.

Polska również nie próżnowała i szlifowała formę, m.in. biorąc udział w turnieju towarzyskim w Hiszpanii. Oprócz starcia z gospodyniami zakończonego porażką 25:32, doszło do konfrontacji z Niemkami oraz Słowaczkami. Biało-Czerwone przegrały z naszymi zachodnimi sąsiadkami 27:31, natomiast pokonały Słowaczki 35:24.

Nasze szczypiornistki wielokrotnie mierzyły się z Serbkami. Ostatni raz do takiego meczu doszło dwa lata temu w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. W dwumeczu, którego stawką była przepustka na mundial, Serbia najpierw wygrała u siebie 33:19. W rewanżu Polki zwyciężyły 30:27, ale to nie pozwoliło uzyskać promocji. Jak będzie tym razem? Rywalki przystąpią do piątkowego starcia osłabione brakiem kilku piłkarek.

- Nie chcemy kalkulować i stwarzać żadnego outsidera i lidera. Mamy informacje, ilu wiodących zawodniczek z Serbii nie będzie. Ale nie chcemy mówić o tym, z kim możemy potencjalnie wygrać lub przegrać - powiedziała Marta Gęga, dla której będą to ostatnie mistrzostwa świata w karierze. - To są moje ostatnie mistrzostwa świata. Nie chcę narzucać sobie wielkiej presji. Chciałabym zagrać jak najlepiej, chcę pomóc temu zespołowi zajść jak najdalej - zaznaczyła.

Trzymamy kciuki za udaną inaugurację turnieju w wykonaniu reprezentacji Polski. Niech to będzie piękny turniej!

Transmisja meczu Polska - Serbia od godz. 20:30 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 19:30. Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Karolina Siódmiak, Karolina Szwed-Orneborg oraz Joanna Obrusiewicz.

KN, Polsat Sport