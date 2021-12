PlusLiga: Damian Wojtaszek na dłużej w Projekcie Warszawa!

Damian Wojtaszek przedłużył kontrakt z Projektem Warszawa! Nowa umowa naszego libero będzie obowiązywała do końca sezonu 2023/24. - Damian, cieszymy się że grasz z nami w jednej drużynie! - napisał w komunikacie warszawski klub.

Piątkowe popołudnie przyniosło dobre wieści dla kibiców Projektu Warszawa. Kolejną, dwuletnią umowę z klubem podpisał jeden z najlepszych libero w Polsce – Damian Wojtaszek. Popularny „Mały” broni stołecznych barw niezmiennie od 2017 roku.

Damian Wojtaszek urodził się w Miliczu, gdzie rozpoczynał swoją siatkarską karierę. W 2004 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie reprezentował w juniorskich rozgrywkach MOS Wola Warszawa, skąd przeszedł do AZS Politechniki Warszawskiej, gdzie grał w latach 2007-2012. Wysoka forma sportowa zaowocowała transferem do Jastrzębskiego Węgla, w którego barwach Wojtaszek został m.in. najlepszym libero Ligi Mistrzów w 2014 roku. „Mały” spędził także dwa sezony w Asseco Resovii Rzeszów w latach 2015-2017, a od czterech lat niezmiennie gra w Warszawie i jest jednym z liderów stołecznego zespołu.

Damian Wojtaszek zadebiutował w reprezentacji Polski w 2011 roku pod wodzą… Andrei Anastasiego, z którym aktualnie współpracuje w Projekcie Warszawa. Największym sukcesem naszego libero w biało-czerwonych barwach jest mistrzostwo świata z 2018 roku oraz srebro w Pucharze Świata w 2019 roku. W tym sezonie Wojtaszek zdobył z polską kadrą srebrny medal Ligi Narodów oraz brązowy medal mistrzostw Europy.

