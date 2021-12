Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy: Terminarz i plan transmisji

Czas na jedną z najbardziej prestiżowych imprez w kalendarzu klubowej siatkówki. We wtorek rozegrane zostaną pierwsze mecze Klubowych Mistrzostw Świata. Turniej potrwa od 7 do 11 grudnia i odbędzie się w brazylijskim mieście Betim.

Jak co roku w rozgrywkach rywalizować będą najlepsze zespoły z różnych kontynentów. Pierwotnie Europę reprezentować miała Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, jednak triumfator Ligi Mistrzów i wicemistrz Polski zrezygnował z udziału w turnieju, w związku z jego bardzo niefortunnym terminem.

– Dla nas kluczowe jest zdrowie i bezpieczeństwo drużyny. Do tego pamiętajmy o intensywnym kalendarzu meczów PlusLigi oraz spotkaniach Ligi Mistrzów. Termin rozgrywania Kubowych Mistrzostw Świata w naszym przypadku rodziłby dodatkowe komplikacje, bo trzy dni po zakończeniu turnieju – 14 grudnia, czeka nas wymagający mecz Ligi Mistrzów i wyjazd do Nowosybirska, co logistycznie byłoby trudno pogodzić – powiedział prezes ZAKSY Sebastian Świderski.

W tej sytuacji w imprezie zagrają Sada Cruzeiro (organizator turnieju, mistrz Ameryki Południowej 2019 i 2020), Itas Trentino (finalista Ligi Mistrzów 2021), UPCN Vóley (wicemistrz Ameryki Południowej z 2019 i 2020), EMS Taubate Funvic (mistrz Brazylii 2021) oraz Foulad Sirjan Iranian (mistrz Azji 2021).

Terminarz i plan transmisji:

2021-12-07 UPCN San Juan - FUNVIC Fundacao Universitaria Vida Crista (wtorek, godzina 21:50 - transmisja w Polsacie Sport Extra)

2021-12-07 Sada Cruzeiro - Sirjan Foolad (wtorek/środa, godzina 1:20 - transmisja w Polsacie Sport)

2021-12-08 Cucine Lube Civitanova - UPCN San Juan (środa, godzina 20:50 - transmisja w Polsacie Sport Extra)

2021-12-08 Itas Trentino - Sirjan Foodlad (środa/czwartek, godzina 00:20 - transmisja w Polsacie Sport)

2021-12-09 Sada Cruzeiro - Itas Trentino (czwartek/piątek, godzina 00:20 - transmisja w Polsacie Sport)

2021-12-10 Cucine Lube Civitanova - FUNVIC Fundacao Universitaria Vida Crista (piątek, godzina 12:40 - premiera w Polsacie Sport Extra)

2021-12-10 I półfinał (piątek, godzina 20:50 - transmisja w Polsacie Sport News)

2021-12-10 II półfinał (piątek/sobota, godzina 00:20 - transmisja w Polsacie Sport)

2021-12-11 Finał (sobota/niedziela, godzina 00:20 - transmisja w Polsacie Sport)

CM, Polsat Sport