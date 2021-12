Poprzedni mecz drużyny z Lizbony w Lidze Mistrzów zakończył się bezbramkowym remisem z Barceloną. Aktualnie Benfica jest na trzecim miejscu w grupie E i ma na swoim koncie 5 punktów, co oznacza, że traci tylko dwa oczka do wicelidera. W ostatniej kolejce fazy grupowej dalej ma szansę awansować do kolejnego etapu rozgrywek. Jeśli Barcelona nie wygra swojego meczu z Bayernem Monachium, to wygrana w nadchodzącym spotkaniu da awans drużynie z Portugalii.

ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt pokonał Inter Mediolan i zapewnił sobie wygraną w grupie

Dynamo Kijów, mimo imponującego występu, przegrało w minionej kolejce Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 1:2. Oznacza to, że piłkarze z Ukrainy nie mają już szans nawet na trzecie miejsce w grupie, które umożliwiłoby im grę w Lidze Europy na wiosnę. W ostatnim spotkaniu, jakie Dynamo rozegra w tym sezonie w europejskich pucharach, celem i tak będzie wygrana. W szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę premie finansowe, jakie wiążą się z wygrywaniem meczów w Lidze Mistrzów.

Relacja i wynik na żywo z meczu Benfica Lizbona - Dynamo Kijów na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21:00.

MP, Polsat Sport