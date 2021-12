Marek Gołębiewski: Ostatnio los nie sprzyja Legii

Zwycięstwo we wtorek dałoby Legii drugie miejsce w grupie i grę w barażu o 1/8 finału LE. Podopieczni Gołębiewskiego mecz zaczęli jednak kiepsko.

W 17. minucie koszmarny błąd popełnił Maik Nawrocki. 20-letni obrońca zdecydowanie z słabo podawał do kolegi piłkę. Przejął ją Zielimchan Bakajew i bez większego trudu pokonał Artura Boruca.

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa pożegnała się z europejskimi pucharami. Zmarnowany karny w końcówce

- Chcieliśmy wygrać. Od pierwszych minut wyszliśmy wysoko, bardzo chcieliśmy strzelić gola jako pierwsi. Niestety, uczynili to rywale, po naszym błędzie. Błędy w piłce się zdarzają. Biorę ten błąd na siebie, bo ja tych graczy wystawiam i ja ich przygotowałem. Potem przeciwnicy bardzo się bronili. Mieliśmy sytuacje na wygranie meczu, ale niestety ostatnio los nie jest sprzyjający dla Legii - podkreślił szkoleniowiec.

W 85. minucie po strzale głową Tomasa Pekharta piłka trafiła w poprzeczkę. W doliczonym przez sędziego czasie gry czeski napastnik Legii miał jeszcze lepszą okazję do wyrównania. Po długiej analizie wideo słoweński arbiter Matej Jug dopatrzył się faulu na Pekharcie i podyktował rzut karny. Do piłki podszedł sam poszkodowany. Uderzył jednak słabo i Aleksander Selichow obronił.

Remis nic w sytuacji Legii by nie zmienił, poza premią finansową od UEFA w wysokości 210 tys. euro. Kosztowny byłby jednak dla Spartaka. Moskiewski zespół spadłby na trzecie miejsce w tabeli grupy C i zamiast grać w 1/8 finału LE czekałby go baraż o 1/8 Ligi Konferencji.

- Zabrakło przede wszystkim skuteczności i może odrobiny koncentracji przy wykończeniu akcji. Mieliśmy dwie doskonałe – powiedziałbym, że wyborne – sytuacje, aby rozstrzygnąć mecz na naszą korzyść - powiedział Gołębiewski.

Ostatecznie Spartak zajął pierwsze miejsce, a na drugim uplasowało się Napoli Piotra Zielińskiego. Również we wtorek włoska ekipa pokonała u siebie Leicester 3:2.

- Awans do Ligi Europy to nagroda dla całego klubu. Szkoda, że nie udało się przedłużyć pięknego snu. Mogliśmy sobie szczerze powiedzieć, że Spartak był w naszym zasięgu. Mogliśmy strzelić gola i cały czas liczyć na to, że drugi padnie. Niestety, tak się nie wydarzyło. Bardzo mi z tego powodu przykro - podsumował szkoleniowiec.