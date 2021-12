Lider tabeli Tauron Ligi Grupa Azoty Chemik Police podpisał kontrakt z Dani Drews. 22-letnia amerykańska siatkarka występuje na pozycji przyjmującej; do klubu z Polic dołączy na początku stycznia.

Dani Drews ma 183 centymetry wzrostu i jest leworęczna. Dotychczas grała w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej, gdzie broniła barw Utah. W ciągu pięciu lat na uczelni Drews zdobyła ponad 2000 punktów atakiem, co wysunęło ją na pierwsze miejsce w historii Utah.

– Właśnie skończyłam seniorski sezon w Utah. To jest moment, w którym mogę zacząć profesjonalną karierę. Bardzo cieszę się z podpisania kontraktu w Chemiku. Będzie to szansa do rozwoju jako zawodniczka, ale również na ukształtowanie się jako człowiek. Dziękuję za daną mi szansę w tak renomowanym klubie – powiedziała nowa siatkarka Chemika.

Na pozycji przyjmującej w kadrze klubu z Polic są aktualnie: Martyna Czyrniańska, Aleksandra Lipska, Martyna Łukasik oraz Bojana Milenković.

