PlusLiga: Ważne zwycięstwo Cerrad Enea Czarnych Radom

Przed spotkaniem sytuacja w obu klubach była dosyć nerwowa, co przeniosło się na boisko. Gra obu drużyn w tym meczu falowała i pokazał to już pierwszy set. Lepiej rozpoczęli go siatkarze Stali (1:4, 5:8), ale gospodarze odrobili straty (9:9) i przejęli inicjatywę (14:10, 20:14). Dobre przyjęcie przełożyło się na ich skuteczność w ataku i zdecydowane zwycięstwo w tej partii. Wynik na 25:18 ustalił błąd serwisowy gości.

Zobacz także: Niesamowity blok w meczu PlusLigi! Siatkarz oszalał z radości po tej akcji (WIDEO)

Druga odsłona to również dobry początek ekipy z Nysy (2:5, 6:10). Gospodarze znów musieli gonić wynik, znów wyrównali (15:15), ale w końcówce popełnili sporo błędów. Wykorzystali to goście, którzy wygrali (21:25) i wyrównali stan meczu.

Set numer trzy długo toczył się przy wyraźnej przewadze radomian. Przy stanie 15:10 mogło się nawet wydawać, że spokojnie zmierzają oni po zwycięstwo. Wówczas jednak do odrabiania strat ruszyła Stal, która błyskawicznie dopięła swego – gdy Maciej Zajder popisał się asem serwisowym było 16:16. Końcówka to wyrównana walka obu ekip. Czarni wygrali w dużej mierze dzięki dobrej grze środkiem. Skuteczny atak Bartłomieja Lemańskiego dał im decydujący punkt (25:23).

W czwartym secie gospodarze już od początku zaczęli budować przewagę (4:1). Siatkarze z Nysy nie potrafili znaleźć patentu na dobrą grę rywali, popełniali też błędy w kluczowych akcjach, m.in. psując zagrywki. Mimo to jeszcze w końcówce ich straty nie były wielkie (21:18). Gospodarze zdołali jednak utrzymać punktowy dystans. Jose Ademar Santana wywalczył piłkę meczową skutecznym atakiem (24:20), a brakujący punkt zdobył Aleksander Berger (25:21).

Najwięcej punktów: Jose Ademar Santana (17), Aleksander Berger (16), Rafał Faryna (12), Bartłomiej Lemański (11) – Czarni; Wassim Ben Tara (21), Bartosz Bućko (15), Maciej Zajder (10) – Stal. MVP: Mateusz Masłowski.

Cerrad Enea Czarni Radom odnieśli czwarte zwycięstwo w sezonie i z 11 punktami na koncie zajmują dziesiąte miejsce w tabeli. Stal Nysa pozostaje na ostatniej pozycji z dorobkiem trzech punktów i bilansem meczów 0–12.

Cerrad Enea Czarni Radom – Stal Nysa 3:1 (25:18, 21:25, 25:23, 25:21)

Czarni: Aleksander Berger, Bartłomiej Lemański, Rafał Faryna, Jose Ademar Santana, Michael Parkinson, Michał Kędzierski – Mateusz Masłowski (libero) oraz Daniel Gąsior, Bartosz Firszt, Wiktor Nowak, Paweł Rusin. Trener: Jakub Bednaruk.

Stal: Wassim Ben Tara, Nikołaj Penczew, Mitchell Stahl, Marcin Komenda, Kamil Kwasowski, Moustapha M'Baye – Michał Ruciak (libero) oraz Kamil Dembiec (libero), Bartosz Bućko, Maciej Zajder, Patryk Szwaradzki, Mariusz Schamlewski, Kamil Dębski, Patryk Szczurek. Trener: Daniel Pliński.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 11. kolejki PlusLigi:

2021-12-10: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:23, 25:20, 25:16)

2021-12-11: Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel 0:3 (28:30, 18:25, 17:25)

2021-12-11: Cerrad Enea Czarni Radom – Stal Nysa 3:1 (25:18, 21:25, 25:23, 25:21)

2021-12-12: GKS Katowice – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-12: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Asseco Resovia (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-12: Trefl Gdańsk – LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-13: Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Skra Bełchatów (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport