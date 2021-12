“Łoma jest na pierwszym miejscu rankingu WBO i WBC. Po wygranej, będzie obowiązkowym rywalem dla mistrza WBC, IBF i WBO, George Kambososa Jr” - twierdzi legendarny promotor Bob Arum.

Jakie są drogi do zwycięstwa? Oto cytowane przez ESPN opinie byłego championa Timothy Bradleya Jr oraz jednego z najlepszych na świecie bez podziału na kategorie wagowe, niepokonanego na zawodowych ringach Terence Crawforda oraz opinia dziennikarskiego specjalisty renomowanego CBS Sports:

Timothy Bradley Jr, były mistrz świata, komentator ESPN: Jak może wygrać Łomaczenko? Łoma walczy przeciwko komuś, kto naprawdę mocno bije. A tego typu pięściarze muszą się ustawić do ciosu i go przygotować, czyli zadaniem Ukraińca będzie zmuszać Commey’a do ciągłego ruchu, ustawiać go niewygodnych pozycjach - w tym jest jednym z najlepszych na świecie. Jest parę sposobów, żeby pokonać rywala z mocnym ciosem: jednym z nich jest ciągła koncentracja, pozwalanie na to, żeby przeciwnik próbował trafiać, ale jego ciosy mijały cel. Dobre będą też uniki, kiedy przeciwnik traci balans, a ty możesz kontrować. Łomaczenko to też świetnie potrafi.

Jak może wygrać Commey? Wyczucie dystansu, moment trafienia: Commey ma o ponad dziesięć centymetrów dłuższy zasięg ramion, jest też nieco wyższy. Łomaczenko to agresywny pięściarz, lubi półdystans, Commey też lubi atakować, ale musi zastawiać pułapki na Ukraińca. Łomaczenko czasami się rozluźnia i nadziewa się na cios - tak było z Linaresem. To będzie idealny moment dla Commey’a - trafić Łomę, prawą ręką pomiędzy rękawicami. Jeśli mu się to uda, to może być dla niego cios zmieniający walkę, bo ma mocne uderzenie w prawej ręce oraz dobry lewy sierpowy. Mój typ: Łomaczenko. Zawsze powtarzam, że siła jest ważna, ale decydująca jest mądrość ringowa - walki wygrywasz inteligencją. Czasami masz szczęście, trafisz bombą, ale mądry pięściarz pokazuje na ringu więcej niż tylko cios. Dlatego stawiam na Łomaczenkę - “rozgryzie” Commeya, zacznie nacierać w połowie walki i skończy się na tym, że Commeya podda narożnik. Łomaczenko: wygrana pod koniec walki, przez TKO.

Terence Crawford, mistrz świata wagi półśredniej, były, niekwestionowany mistrz świata wagi junior półśredniej: Jak wygra Łomaczenko: Musi być sobą. Być ciągle w ruchu i trzymać się z daleka od prawej ręki Commeya. Umiejętności techniczne Łomy okażą się dla Ghany nie do pokonania. Jak wygra Commey: powinien wchodzić w wymiany, uderzać na korpus, zmusić Łomaczenko do myślenia. Zaczynaj i kończ kombinację. Typ: Łomaczenko to wygra - nie widzę zakończenia pojedynku przed czasem, ale on to wygra.

Patrick Stumberg (CBS): Życzę wszystkiego najlepszego Commeyowi. To stuprocentowy profesjonalista, prawdziwy dżentelmen, który uwielbia się bić - człowiek z wielkim sercem. Z drugiej strony - dostanie mocny łomot. Ma siłę, ma charakter, ma zawziętość, ale Łomaczenko ma przewagę w szybkości, pracy nóg i ogólnych umiejętności. Łomaczenko nie jest technikiem, którego Commey byłby w stanie przełamać siłą - w swojej najlepszej wersji, Łoma może unieszkodliwić nawet najbardziej agresywnych przeciwników dzięki umiejętnościom i zrozumieniu kątów uderzeń oraz precyzją. Commey jest zbyt dobrym pięściarzem, żeby się nagle poddać, ale kiedy będzie systematycznie obijany i będzie miał tylko chwilowe okazje do radości, jeżeli będzie ich coraz mniej, może uratować go sędzia - jeśli wcześniej nie wysiądzie mu szczęka. Stawiam na to, że nokautując Commeya, gdzieś w połowie walki, Łomaczenko udowodni, że zasługuje na pojedynek z Kambososem Jr.

Przemysław Garczarczyk z USA, Polsat Sport