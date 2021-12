PŚ w łyżwiarstwie szybkim: Polki w czołówce grupy B na 1000 m

W zawodach na 1000 m (grupa A) triumfowała Japonka Nao Kodaira 1.12,510. Andżelika Wójcik była 12. - 1.14.351, zaś Karolina Bosiek 13. - 1.14,631.

Z kolei w gr. B na 1500 m Polacy na odległych pozycjach, Jakub Piotrowski 17. - 1.45,570, mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Bródka 18. - 1.45,592, Marcin Bachanek 19. - 1.45,715. Zwyciężył Norweg Hallgeir Engebraten - 1.43,715.

W tej konkurencji w Calgary triumgował Amerykanin Joey Mantia - 1.41,860.

Rywalizacja w Kanadzie potrwa do niedzieli. To ostatni etap kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Wyniki: kobiety 500 m - grupa A 1. Angelina Golikowa (Rosja) 36,669 2. Nao Kodaira (Japonia) 36,764 3. Erin Jackson (USA) 36,921 4. Andżelika Wójcik (Polska) 36,978 5. Kaja Ziomek (Polska) 37,083 500 m - grupa B 1. Jekaterina Ajdowa (Kazachstan) 37,712 ... 23. Natalia Jabrzyk (Polska) 39,610 1000 m - grupa A 1. Nao Kodaira (Japonia) 1.12,510 2. Brittany Bowe (USA) 1.12,543 3. Olga Fatkulina (Rosja) 1.13,151 ... 12. Andżelika Wójcik (Polska) 1.14.351 13. Karolina Bosiek (Polska) 1.14,631 1000 m - grupa B 1. Yin Qi (Chiny) 1.14,563 2. Natalia Czerwonka (Polska) 1.14,861 3. Kaja Ziomek (Polska) 1.14,885 23. Natalia Jabrzyk (Polska) 1.16,803 bieg drużynowy 1. Kanada 2.52,067 2. Japonia 2.52,892 3. Chiny 2.58,428 ... 7. Polska 2.59,999 (Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń) mężczyźni 1500 m - grupa A 1. Joey Mantia (USA) 1.41,860 2. Connor Howe (Kanada) 1.42,425 3. Allan Dahl Johansson (Norwegia) 1.43,275 1500 m - grupa B 1. Hallgeir Engebraten (Norwegia) 1.43,715 ... 17. Jakub Piotrowski (Polska) 1.45,570 18. Zbigniew Bródka (Polska) 1.45,592 19. Marcin Bachanek (Polska) 1.45,715 bieg ze startu wspólnego 1. Albertus Hoolwerf (Holandia) 2. Bart Swings (Belgia) 3. Felix Rijhnen (Niemcy) ... 7. Artur Janicki (Polska) . Zbigniew Bródka (Polska) odpadł w półfinale

MS, PAP